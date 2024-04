Le Google Pixel 8a aurait un bel atout sur ses grands frères

Une nouvelle fuite relative aux spécifications techniques du Pixel 8a laisse entendre que l'appareil disposerait d'une recharge filaire un peu plus rapide que celle proposée depuis longtemps sur les smartphones abordables de Google.

Et si le Pixel 8a disposait d’une charge rapide… un peu plus rapide que celle de ses prĂ©dĂ©cesseurs les Pixel 7a et Pixel 6a ? La question est soulevĂ©e par une nouvelle fuite Ă©manant de Yogesh Brar. Parfois bien informĂ©, cet ingĂ©nieur indien a partagĂ© sur X (anciennement Twitter) la fiche technique prĂ©sumĂ©e (et relativement complète) de l’appareil.

L’occasion de constater que ces nouvelles informations Ă©tayent en bonne partie le portrait robot que nous avions dressĂ© du Pixel 8a, mais l’on note aussi que ce nouveau Pixel 8a s’appuierait sur une recharge filaire 27 W, Ă©quivalente Ă celle du Pixel 8 « classique ». Jusqu’Ă prĂ©sent, les smartphones abordables de Google, regroupĂ©s dans la gamme « a », se limitaient Ă un support de la recharge en 18 W seulement. Le Pixel 8a profiterait donc d’une amĂ©lioration intĂ©ressante sur ce terrain.

Pixel 8a : vers une charge rapide plus efficace ?

Et pour cause, avec leur recharge 18 W, les Pixel 7a et 6a se rechargeaient très lentement. Le Pixel 7a nĂ©cessitait ainsi plus d’une heure et demie pour faire le plein d’Ă©nergie. Une Ă©ternitĂ© lorsque certains modèles concurrents (chinois notamment) parviennent Ă recouvrer les 100% d’autonomie en un peu moins d’une demie heure.

En passant Ă 27 W, on peut espĂ©rer que le Pixel 8a fera mieux que son prĂ©dĂ©cesseur sur ce terrain, sans pour autant changer la face du marchĂ© ou rattraper la concurrence. Il va d’ailleurs sans dire que s’ils sont apprĂ©ciables, les progrès de Google en matière de charge rapide restent bien trop timides au regard de ce que les autres constructeurs (Samsung compris) proposent actuellement.

Google Pixel 8a – 6.1" FHD+ OLED, 120Hz

– Tensor G3

– 128/256GB storage

– 64MP (OIS) + 13MP (UW)

– 13MP selfie

– Android 14

– 4,500mAh (~)

– 27W charging Launch: May ($500-550) What are your price expectations? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2024 Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour le reste, Yogesh Brar estime que le nouveau Pixel 8a pourrait compter sur une capacitĂ© de batterie un peu plus importante que par le passĂ© : environ 4 500 mAh d’après lui, contre 4 385 mAh sur le Pixel 7a. On ignore par contre quelle serait la vitesse de charge sans-fil offerte par le Pixel 8a.

Quoi qu’il en soit, le nouveau smartphone milieu de gamme de Google pourrait arriver sur le marchĂ© en mai, Ă l’issue de la prochaine confĂ©rence Google I/O, et Ă un tarif potentiellement compris entre 500 et 600 dollars hors taxes selon Yogesh Brar.