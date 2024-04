Tesla a trouvé le moyen de réduire le prix de ses voitures électriques dans les prochains mois

Les batteries 4680 conçues et produites en internes par Tesla depuis quelques mois vont permettre de réduire le prix des voitures électriques du constructeur dans les mois à venir. C'est en tout cas ce que laisse penser les propos de Lars Moravy, cadre haut placé chez Tesla.

Les cellules de batterie 4680 de Tesla sont attendues comme le loup blanc par certains. La raison ? Le constructeur les a présenté il y a quelques années comme une petite révolution, avec une densité énergétique en hausse et un prix de production plus faible. De quoi réduire le prix des voitures électriques de la marque, tout en augmentant l’autonomie. La formule gagnante pour tenter de maintenir le Tesla Model Y comme la voiture la plus vendue au monde en 2024.

Et justement, cela faisait plusieurs mois que nous n’avions plus de nouvelles de ces fameuses batteries développées et produites en internes par Tesla. Le constructeur américain en produit, mais en très faible quantité. Ce sont elles qui sont intégrées au Tesla Semi et, surtout, au Tesla Cybertruck. Certaines Tesla Model Y produites à Austin, au Texas, y ont aussi droit. Mais cela semble être pour des essais internes.

De bonnes nouvelles pour les batteries 4680

Lors de l’annonce des résultats financiers du premier trimestre 2024, Lars Moravy, le patron de l’ingénierie chez Tesla est justement revenu sur la situation des batteries 4680 comme le relate Electrek. Il nous apprend que « la production a augmenté de 18 à 20 % par rapport au 4ème trimestre 2023, permettant de pouvoir répondre à la demande nécessaire pour les Cybertruck, environ 7 GWh par an« . L’entreprise compte continuer sur cette croissance, avec l’ouverture de lignes de production supplémentaires.

Lars Moravy ajoute donc que « le coût de production diminue rapidement chaque semaine » avant de préciser que « notre objectif, et on peut s’attendre à y parvenir, c’est d’avoir un coût de production inférieur face aux fournisseurs de cellules à base de nickel d’ici la fin de l’année« .

En d’autres termes, Tesla espère que ses batteries 4680 deviennent moins chères que les batteries NMC (nickel manganèse cobalt) et NCA (nickel cobalt aluminium) de LG, Panasonic et CATL qui fournissent actuellement le constructeur pour de nombreux modèles de voitures électriques.

Attention aux batteries LFP chinoises

Une très bonne nouvelle qui permettrait de réduire le coût de production, et donc peut-être le prix de vente, de certaines voitures électriques du constructeur américain. Mais attention, Lars Moravy a bien pris soin de préciser « les cellules au nickel« , pour mettre de côté les batteries LFP (lithium fer phospate), qui se passent de nickel et de cobalt.

La raison ? Elles sont largement moins chères à produire que les cellules à base de nickel, mais proposent, en contre partie, une densité énergétique inférieure, et donc une autonomie plus faible.

On retrouve les batteries LFP produites par les chinois BYD et CATL dans les Tesla Model 3 Propulsion et Model Y Propulsion. Les autres modèles intègrent des batteries NMC ou NCA. Dit autrement, on pourra s’attendre à une baisse des prix des autres modèles de Tesla dans les mois à venir grâce aux batteries 4680. Mais une éventuelle baisse de prix des versions les moins chères ne viendra pas des batteries 4680.

Cela n’exclut pas une baisse des prix pour les versions Propulsion à l’avenir, car on sait déjà que de nombreux géants de la batterie, comme BYD ou encore CATL, préparent des cellules LFP avec une densité énergétique supérieure. De quoi réduire les coûts tout en augmentant l’autonomie des voitures électriques.