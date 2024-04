1000 km pour les voitures électrique de BYD, le plus grand concurrent de Tesla ? C’est bien possible

Le plus grand concurrent de Tesla, BYD, s'apprête à dévoiler une toute nouvelle génération de batterie pour voiture électrique. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agira toujours de la chimie abordable LFP, sans cobalt. Mais cette fois-ci, l'autonomie maximale pourrait atteindre 1 000 km.

BYD est le numéro deux mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. L’entreprise chinoise vend énormément de voitures électriques et d’hybrides rechargeables. Mais elle vend aussi énormément de batteries pour ces mêmes voitures. C’est même le numéro deux chinois, juste derrière le géant CATL. Pour la petite histoire, BYD fourni depuis quelques mois les batteries de la Tesla Model Y Propulsion fabriquée à Berlin. De quoi lui permettre de se recharger de 10 à 80 % en 20 minutes. Du jamais vu chez Tesla.a

Mais malheureusement, les batteries BYD sont beaucoup moins intéressantes sur les voitures du constructeur chinois. Leur temps de recharge est beaucoup plus élevé que chez Tesla, et l’autonomie n’est pas énorme, en raison de la consommation des voitures électriques BYD. Même si tout cela s’améliore petit à petit. Et justement, la prochaine génération de batteries BYD pourrait bien atténuer un peu ce phénomène.

1 000 km d’autonomie théorique dans le viseur ?

Le patron de BYD, Wang Chuanfu, a récemment pris la parole sur le sujet, à l’occasion de la présentation des résultats financiers de l’entreprise pour le premier trimestre 2024. L’occasion d’annoncer que la 2ème génération de batteries BYD sera dévoilée en août 2024. Au programme, officiellement : une réduction du poids et de la taille des batteries, pour abaisser la consommation, et donc augmenter l’autonomie à capacité équivalente.

Il faudra se contenter de ces informations de la bouche du patron de BYD. Heureusement, les rumeurs locales nous permettent d’y voir plus clair. Selon celles-ci, relayées par le média MyDrivers, la densité énergétique des futures batteries BYD sera en forte hausse, passant de 150 à 190 Wh/kg. En d’autres termes, il sera possible de stocker 25 % d’énergie supplémentaire, pour un même poids.

C’est ce qui permet de dire au média chinois que BYD sera en mesure de proposer des voitures électriques dotées d’une autonomie de 1 000 km sur le cycle d’homologation mixte chinois CLTC. Soit environ 850 km sur notre cycle d’homologation WLTP européen.

Quelles voitures en profiteront ?

Pour le moment, la capacité la plus importante d’une batterie chez BYD est de 108,8 kWh, qu’on retrouve dans la nouvelle BYD Tang restylée. Mais sa consommation gargantuesque limite son autonomie CLTC à 730 km. Il se murmure que la Yangwang U7 de BYD intégrera une batterie de 135,5 kWh. Est-ce que c’est cette voiture qui sera la première, chez BYD à viser les 1000 km d’autonomie théorique ?

Rappelons en effet qu’il existe déjà des voitures électriques dotées d’une telle autonomie, à l’image de la Zeekr 001 vendue en Europe, ou encore de la Nio ET5. Mais au prix, à chaque fois, d’une immense batterie, avec respectivement 140 et 150 kWh. Avec, à la clef, un poids élevé, impliquant une consommation tout aussi élevée, mais aussi un prix d’achat inabordable pour le grand public.

Pour sa future génération de batteries, BYD conserverait sa signature, à savoir un format Blade (en lames) et une chimie de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate), se passant complètement de cobalt. L’avantage est un coût de fabrication plus faible que les autres chimies (notamment NMA et NCM), au détriment de la densité énergétique, un poil inférieure. À titre de comparaison, la densité énergétique des chimies NMA et NCM se situe au-dessus des 190 Wh/kg : jusqu’à 255 Wh/kg pour la CATL Qilin 3.0 permettant de dépasser les 1 000 km d’autonomie.