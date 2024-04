Android 15 : la recharge sans fil NFC arrive, mais à quoi ça sert ?

Charger grâce au NFC, ça sera sans doute possible grâce à Android 15. Mais à quoi ça peut servir ? On a déjà quelques idées.

La Google I/O 2024 approche à grands pas, et la première bêta d’Android 15 est déjà là. Parmi les nouvelles fonctionnalités, une innovation majeure : la possibilité de charger des appareils via NFC. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

La norme Qi est bien connue pour le chargement sans fil des smartphones, y compris les iPhone. Cependant, elle ne convient pas aux petits appareils car elle nécessite une bobine relativement grande. La norme Qi 2, apparue cette année, ne résout pas ce problème.

Face à cette limitation, une extension de la norme NFC (Near Field Communication) pour la recharge sans fil existe. Cette technologie est d’ailleurs prise en charge pour la première fois par Android 15, comme l’explique Android Authority. Et, elle est loin d’être nouvelle.

Pour aller plus loin

Grâce au NFC, la charge sans fil inversée va se généraliser même sur les smartphones abordables

Le consortium industriel à l’origine de la norme NFC a présenté en mai 2020 l’option de recharge appelée NFC Wireless Charging (WLC). Avec un maximum de 1 watt, elle offre une puissance de charge nettement inférieure à celle de la norme Qi, mais peut être mise en œuvre de manière beaucoup plus compacte. De plus, la technologie peut être intégrée sur des circuits imprimés flexibles.

Android Central a ainsi découvert une nouvelle classe appelée NfcCharging dans la pile NFC d’Android 15 Beta 1. Non seulement elle peut transmettre des données sur l’état de charge via NFC, mais elle peut également démarrer et arrêter le processus de charge.

Une intégration au réseau Find My Device et aux stylos numériques

Android Authority suppose que la raison de la mise en œuvre de la technologie WLC dans la prochaine version d’Android est le nouveau réseau Find My Device, dans lequel les trackers Bluetooth peuvent également être intégrés. Leurs batteries peuvent être utilisées jusqu’à un an, mais dans de nombreux cas, elles ne peuvent pas être rechargées. Une option de recharge via NFC serait donc un ajout bienvenu. On pense aussi au stylets, qui pourraient être chargés via NFC.

Pour aller plus loin

Google lance enfin son réseau « Find My », mais il y a un mais

Rappelons également que le NFC — Near Field Communication ou « Communication en champ proche » — permet à deux appareils compatibles situés proches l’un de l’autre d’échanger rapidement et facilement des données. Ce protocole de communication est surtout utilisé dans le cadre des paiements sans contact avec votre carte bancaire ou votre mobile ou pour valider un titre de transport dans les transports en commun.