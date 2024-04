Google lance enfin son réseau « Find My », mais il y a un mais

Les rumeurs avaient vu juste : Google vient de lancer son réseau de localisation semblable à ce que propose Apple avec ses AirTags.

À la Google I/O 2023, Google annonçait son réseau « Find My Device », l’équivalent de ce que propose Apple avec ses AirTags. Près d’un an plus tard, à quelques semaines de la Google I/O 2024, le réseau en question est enfin disponible sous certaines conditions.

Find My Device Network

Reprenons depuis le début. « Find My Device » ou « Localiser » en français est une application permettant, comme son nom l’indique, de retrouver la position de son téléphone Android grâce à ses coordonnées GPS. Apple, de son côté, va encore plus loin avec son réseau AirTags qui permet de localiser un appareil à travers le dense réseau des millions de téléphones de la marque en circulation. Si votre téléphone, ou votre AirTag, est à portée de l’iPhone de quelqu’un, vous pourrez le localiser.

En 2023, Google promettait donc de créer un réseau similaire, tout en précisant qu’il était important de protéger les utilisateurs et utilisatrices de potentiels abus et éviter que vous soyez pistés à votre insu. Un an plus tard, le réseau est lancé.

Une fonction encore limitée

Le réseau « Find My Device » de Google est désormais disponible aux États-Unis et au Canada. La firme de Mountain View promet bien de le rendre disponible dans d’autres pays prochainement, mais aucune feuille de route n’a encore été annoncée à ce sujet.

Par ailleurs, les Pixel 8 et 8 Pro disposent pour le moment d’une fonction unique : la possibilité d’être localisés sur le réseau même lorsqu’ils sont éteints. Cette fonctionnalité est directement liée à leur SoC, le Tensor 3, mais Google confirme collaborer avec les autres constructeurs pour rendre cela possible sur d’autres smartphones. Comme souvent, cela devrait d’abord arriver sur les smartphones premium avant de ruisseler sur les gammes inférieures.

Retrouver ses clés, sa montre, son vélo, ses valises…

En plus des téléphones (sous Android 9 ou plus, ce qui représente beaucoup d’appareils), ce réseau va permettre de retrouver de nombreux autres éléments, à commencer par des cartes et porte-clés connectés. Pebblebee et Chipolo ont d’ores et déjà annoncé des trackers Bluetooth compatibles, sous forme de cartes à glisser dans son portefeuille ou de porte-clé type « AirTag » à glisser partout. Vous pourrez donc retrouver n’importe quoi plus facilement. D’autres tags sont attendus dans l’année de la part de Motorola, Jio ou encore Eufy.

Ce réseau est par ailleurs disponible avec des accessoires audio comme des enceintes JBL (Tour Pro 2 et Tour One M2) ou encore des casques (Sony WH-1000xM5).

La sécurité avant tout

Si ce réseau a mis du temps avant d’être déployé, c’est bien pour s’assurer qu’il ne soit pas mal utilisé. Une alerte pourra donc vous avertir, sur Android ou iOS, si un tracker vous suit alors qu’il n’est pas assigné à votre compte. Le réseau limite également le nombre de fois que vous pouvez obtenir l’emplacement exact d’une balise afin d’éviter un suivi continu trop précis.

Espérons désormais que ce réseau ne tardera pas à arriver en France.