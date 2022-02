AirTags : iOS 15.4 va mieux mieux vous protéger des stalkeurs

Les AirTags d'Apple, qui permettent de tracer et retrouver ses biens personnels, ont été mêlés à des controverses concernant du pistage indésiré. Apple souhaite donc renforcer la sécurité et la confidentialité de son produit.

Plusieurs témoignages et histoires ont montré que les AirTags avaient pu être utilisés pour pister des personnes sans leur consentement. Ainsi, début février, Apple annonçait que de nouvelles mesures contre le pistage par le biais d’un AirTag allaient être mises en place.

C’est à présent chose faite, puisque ces dernières ont bien été ajoutées dans la bêta 4 d’iOS 15.4. Elles ont pour but de réduire le risque de pistage indésiré et de harcèlement d’une personne par une autre.

Un avertissement et plus de personnalisation

Le premier ajout prend la forme d’un message d’avertissement très clair lors de la configuration d’un nouvel AirTag :

Cet AirTag est exclusivement conçu pour suivre les objets qui vous appartiennent. L’utilisation de cet AirTag pour suivre des personnes sans leur consentement est considérée comme un délit dans de nombreuses régions du monde. Cet AirTag est conçu pour être détecté par les victimes et permettre aux forces de l’ordre d’obtenir des informations en vue d’identifier le propriétaire.

Parallèlement à ce nouveau message, iOS 15.4 peut désormais vous prévenir quand un AirTag non identifié voyage avec vous, bien plus précisément qu’avant, où seul un message un peu vague avertissait d’un « accessoire inconnu détecté ».

Apple a en outre retiré l’option « Alerte de sécurité des objets » qui se trouve dans les réglages de « Localiser ». Cela permet ainsi d’éviter que quelqu’un, notamment un proche, s’empare du téléphone et désactive volontairement l’alerte. De plus, il est dorénavant possible de personnaliser les notifications de suivi indépendamment des notifications des fonctions de « Localiser ».

iOS 15.4 est pour le moment disponible uniquement pour les utilisateurs des versions en bêta publique. La version définitive devrait être proposée à tous dans les prochaines semaines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.