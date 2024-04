Montres connectées : on a déjà des informations sur la prochaine version de Wear OS

En amont de la conférence Google I/O, la firme a présenté quelques informations au sujet de la future mouture de Wear OS, qui sera bel et bien nommé Wear OS 5.

Dans quelques semaines, Google tiendra la nouvelle édition de sa conférence à destination des développeurs, la Google I/O. Cette année, on s’attend à ce que la firme mette particulièrement en avant ses applications d’intelligence artificielle, basées sur Gemini. Cependant, comme tous les ans, ce devrait être également l’occasion pour la firme de dévoiler les nouvelles versions de ses différents systèmes d’exploitation : Android, Google TV ou Wear OS.

Du côté des montres connectées, Google a déjà partagé le programme de sa Google I/O en mettant à jour son site dédié à l’événement. L’occasion de découvrir une présentation baptisée « Construire l’avenir de Wear OS » qui sera aussi bien tenue en présentiel que disponible en vidéo après l’événement. Animée par Garan Jenkins, responsable des relations avec les développeurs, la description de cette présentation permet déjà d’en savoir un peu plus sur la prochaine version de Wear OS :

Dans cette présentation, nous découvrirons les nouvelles fonctionnalités de Wear OS 5. Cela inclut les avancées dans le format Watch Face et la manière de concevoir et de construire pour une gamme croissante de tailles d’appareils.

Google cite explicitement que la prochaine version de Wear OS sera bien Wear OS 5. Il faut dire que Wear OS 3 avait été présenté en 2021, que Wear OS 3.5 a été lancé en 2022 et que Wear OS 4 est sorti en 2023. On aurait pu s’attendre donc à une mise à jour mineure vers Wear OS 4.5 cette année, mais Google semble avoir mis suffisamment de moyens pour faire de cette nouvelle itération une mise à jour majeure pour la présenter comme « Wear OS 5 ».

Une mise à jour avec des nouveautés pour les cadrans

Parmi les quelques nouveautés déjà annoncées, on sait que les Watch Face — les cadrans — seront au cœur des nouveautés. Pour rappel, c’était déjà le cas l’an dernier avec les Watch Face Format, permettant aux développeurs de créer de nouveaux cadrans bien plus simplement. Pour Wear OS 5, on s’attend notamment à l’intégration de Material You et des thèmes de couleur du cadran repris dans le reste des menus de la montre.

Logiquement, Wear OS 5 devrait d’abord faire son apparition sur la future Google Pixel Watch 3, attendue à l’automne. Le système d’exploitation est par ailleurs utilisé désormais sur les montres de plusieurs constructeurs, comme Samsung avec les Galaxy Watch, OnePlus avec la OnePlus Watch 2 ou Xiaomi avec la Xiaomi Watch 2 et la Xiaomi Watch 2 Pro.