Wear OS 5 arriverait plus tôt que prévu : Samsung et Google s’y prépareraient

Samsung et Google travailleraient d'arrache-pied pour sortir Wear OS 5 cette année. Le système d'exploitation pour montres connectées serait basé sur Android 14 et pourrait arriver sur les Galaxy Watch 7.

Généralement, les mises à jour de Wear OS ne sont pas annuelles. Mais la tendance pourrait changer, si l’on en croit les informations révélées par 9to5Google. Selon le média anglophone, Wear OS 5 pourrait sortir dès cette année sur certaines montres connectées et serait basé sur Android 14.

Les Galaxy Watch 7 et la Pixel Watch 3 seraient sous Wear OS 5

Samsung travaillerait à prendre en charge une version sous Android 14 pour ses montres Galaxy, avec la puce Exynos 5535. Selon les informations qu’a pu consulter 9to5Google, cette version serait nommée « Wear OS 5 ».

On peut également s’attendre également à l’arrivée de la Pixel Watch 3. En effet, cette montre connectée signée Google pourrait être présentée à l’automne lors de la prochaine conférence Made by Google. Cette nouvelle mouture serait disponible en deux tailles.

Aucune nouveauté de Wear OS 5 connue pour le moment

Néanmoins, on ne connaît aucune nouveauté de Wear OS 5 pour le moment. Il est possible que Google présente cette future version lors de la prochaine conférence Google I/O qui devrait se tenir en mai prochain. Alors, les Pixel Watch et Pixel Watch 2 seraient mises à jour vers Wear OS 5 à ce moment-là, comme c’était le cas l’année dernière pour Wear OS 4.

Comme l’explique 9to5Google, il semblerait que Google veuille accélérer le cycle de mise à jour en l’annualisant. De quoi rendre plus compétitif son système tout en rivalisant avec ce qui se fait côté smartphones. La même stratégie s’opère petit à petit avec Android TV. L’été dernier, une bêta d’Android TV 14 avait notamment été publiée.