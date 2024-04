Google Gemini devient compatible avec beaucoup plus de smartphones

Google a étendu la compatibilité de sa suite d'outils IA aux smartphones disposant au minimum d'Android 10, au lieu d'Android 12 jusqu'à maintenant.

Les utilisateurs européens attendent encore l’arrivée officielle de Google Gemini sur le Play Store alors que l’offre d’abonnement a été lancée en février dernier outre-Atlantique.

La suite d’outils IA de Google, combinant l’assistant, mais aussi ses IA génératives, sera visiblement disponible pour une plus grande partie des utilisateurs sur Android si on en croit cette fuite.

Gemini (Google Bard) Télécharger gratuitement

Android 10 minimum pour Google Gemini

L’information nous vient du site Android Authority qui a remarqué via sa source Assemble Debug un changement dans la configuration requise pour Google Gemini sur le site APKMirror. Alors que l’application était jusque-là réservée aux smartphones disposant au minimum d’Android 12, la mention a changé pour la toute dernière version mise en ligne le 22 avril.

Cette dernière est maintenant compatible avec Android 10 et plus, une information confirmée par la page officielle de Google Gemini sur le Play Store depuis lundi. Cela signifie que les différents modèles IA de Google pourront être utilisés sur des smartphones datant pour certains de 2018. Il faudra cependant posséder un appareil avec au moins 4 Go de RAM et s’abonner à Gemini Advanced pour les fonctionnalités les plus avancées.