Où l’on reparle du Google Pixel 4 Ultra, le 3e smartphone jamais sorti

L'existence d'un nom de code dans les dépôts d'AOSP laissent penser que Google n'en a pas fini avec son Needlefish, un smartphone qui a longtemps été mentionné sous le nom de Google Pixel 4 Ultra.

Depuis plusieurs années, Google sort ses smartphones par paires. Pixel 2 et Pixel 2 XL. Pixel 3 et Pixel 3 XL. Pixel 3a et Pixel 3a XL. Pixel 4 et Pixel 4 XL… Réglée comme du papier à musique, la firme semble donc proposer désormais deux gammes de smartphones par an, avec deux tailles pour chacune d’elle. Néanmoins, les rumeurs autour d’un troisième smartphone sont également très régulières…

Ces rumeurs ne reposent pas sur de simples suppositions, mais sur la découverte de noms de code dans AOSP, le code open source d’Android. Pour la 4e génération de Pixel, certains avaient découvert en avance l’existence de Flame (le Pixel 4) et de Coral (le Pixel 4 XL), mais également d’un troisième poisson : Needlefish. Ce dernier est cependant tombé dans l’oubli depuis la sortie des deux derniers smartphones de la firme de Mountain View.

« Assis dans ma chambre avec une aiguille dans la main »

XDA a découvert de nouveaux noms de codes qui pourraient correspondre à la nouvelle génération des Pixel 4a. A priori : un Pixel 4a, et un Pixel 4a XL 5G. 9to5Google a complété ces informations en notant que la branche liée à Needlefish avait également été mise à jour ce 17 janvier 2020.

Information non négligeable : ce nom de code est accolé à la mention SM8150p, dénomination du SoC Qualcomm Snapdragon 855, ce qui laisse penser qu’il s’agirait possiblement d’une vieille réminiscence de l’époque des Pixel 4. On imagine en effet qu’un smartphone haut de gamme à sortir dans les prochains mois devrait plutôt embarquer un Snapdragon 855+, voire un Snapdragon 865.

Toujours est-il que Google continue de mettre à jour certaines librairies destinées à ce smartphone. Le code en question ayant été passé en privé depuis sa découverte, il est difficile de dire si Google a mis à jour un ensemble de librairies de manière presque automatique sans même faire attention au smartphone concerné ou si la marque continue de travailler sur cette Arlésienne qu’est le Pixel 4 Ultra pour un jour le commercialiser. Peut-être en apprendrons-nous davantage d’ici à la présentation des Pixel 4a.