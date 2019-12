Qualcomm, comme chaque année, réalise ses principales annonces de nouveaux produits à Hawaï (Etats-Unis) lors du Tech Summit. L’année prochaine, il faudra donc compter sur les Qualcomm Snapdragon 865 et 765 dont quelques détails ont été révélés.

Qualcomm a levé le voile sur les nouveaux SoC Snapdragon 865 et 765 avec une différence notable : le premier n’intègre pas de modem 5G, il faudra que les OEM l’intègre à ses côtés, le second intègre un modem 5G mais ses performances seront moins importantes que le S865. Dans tous les cas, la 5G sera obligatoire en 2020 sur le milieu et haut de gamme Qualcomm.

Pas de 5G natif, ou presque

Ce qu’il faut retenir de l’annonce de Qualcomm est que son modèle Snadragon 865 haut de gamme ne sera pas 5G natif. Pour la 5G, les constructeurs de smartphones (OEM) devront prendre en charge un modem 5G distinct (le modèle Snapdragon X55 de deuxième génération). Le modem est alors un composant séparé obligatoire, car le Snapdragon 865 n’intègre aucun modem, ni 4G ni 5G. Qualcomm a d’ailleurs précisé à The Verge que la 5G sera obligatoire, les constructeurs de smartphones ne pourront pas proposer de smartphones Snapdragon 865 seulement 4G.

Outre le Snapdragon 865 de Qualcomm, Qualcomm a également annoncé les SoC Snapdragon 765 5G et Snapdragon 765G 5G avec un modem intégré X52 5G. Ce SoC alimentera les smartphones de milieu de gamme et visera à démocratiser la cinquième génération de réseaux sans fil pour obtenir des smartphones 5G plus abordables. Bien entendu, le S765 sera moins puissant que le SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Comme la keynote Qualcomm l’année dernière, les détails des processeurs seront révélés demain. Qualcomm a à peine annoncé quelques fonctions du S865, dont la prise en charge de la 4K à 60 ips.

De premiers smartphones S865 déjà annoncés

Presque tous les grands fabricants de smartphones Android utiliseront le chipset Snapdragon série 800 sur leurs smartphones phares. Qualcomm a d’ailleurs déjà évoqué le Xiaomi Mi 10 ainsi que le prochain ZTE Axon, il est également question d’un smartphone Oppo, probablement le Reno 3 Pro 5G. Nous ne prenons aucun risque en citant les futurs Galaxy S11, le LG G9 ou encore le OnePlus 8.

De son côté, Nokia utilisera le SoC Snapdragon 765, tandis que Motorola a également annoncé sur scène qu’ils utiliseront les SoC Snapdragon 865 et Snapdragon 765.