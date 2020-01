Google Pixel 4a XL : il existerait bel et bien et serait compatible 5G

En plus du Google Pixel 4a, on aurait droit à un Google Pixel 4a XL qui, pour se démarquer encore plus, profiterait d'une connectivité 5G.

Un Google Pixel 4a est dans les tuyaux pour cette première moitié d’année 2020. D’après les premiers rendus de l’appareil milieu de gamme, on voit que ce dernier se doterait d’un trou de l’écran pour éviter un front trop épais. Toute la question aujourd’hui est de savoir si ce produit sera accompagné d’une déclinaison plus grande, à savoir un Google Pixel 4a XL.

Le YouTubeur Dave Lee indiquait, selon ses informations, que cela ne serait pas le cas cette année. Or, le site XDA-Developers vient apporter une contradiction à ses propos. Les équipes du média mettent en effet en lumière trois nouveaux noms de code apparu dans le code d’Android Open Source Project (AOSP).

Comme depuis toujours sur les Google Pixel, les noms de codes font référence à la faune aquatique :

« Sunfish » (poisson-lune en français)

« Redfin » (perche commune)

« Bramble » (squale bouclé)

Voici ce que peut nous dire XDA Developers sur ces trois terminaux.

Sunfish pour le Pixel 4a

Le nom de code Sunfish est répertorié comme étant un terminal propulsé par le Snapdragon 730 de Qualcomm, non compatible 5G. Cet appareil aurait droit à deux canaux de développement, l’un sur Android 10, l’autre sur Android 11.

Ce nom de code ayant déjà été repéré dans des lignes de codes d’applications de Google, tout porte à croire qu’il s’agit du Pixel 4a classique.

Redfin et Bramble pour un Pixel 4a 5G

En ce qui concerne Redfin et Bramble, il n’est du tout garanti que ces deux noms de code engendrent réellement deux produits. Le premier semble être une plateforme de développement basée sur le Snapdragon 765, compatible 5G. XDA Developers révèle au passage que c’est une filiale de Foxconn qui est en charge du projet ici, développé sur Android 10.

En ce qui concerne, Bramble, il s’agit également d’une plateforme de développement basé sur le même SoC que Redfin, mais axée à la fois sur Android 10 et Android 11.

Ainsi, l’hypothèse avancée par XDA Developers semble la plus plausible : Redfin et Bramble feraient tous les deux référence à un Pixel 4a XL prêt pour le réseau 5G. L’un des deux projets déboucherait sur un produit commercialisable tandis que l’autre se contenterait de servir de plateforme de tests.

On se retrouverait avec un Google Pixel 4a classique qui a toutes les chances de plaire au grand public — au vu de la réussite qu’a été le Pixel 3a — tandis qu’un modèle Pixel 4a XL se démarquerait non seulement par sa taille plus grande, mais également par sa capacité à profiter de la 5G dans les marchés où le réseau de nouvelle génération est disponible.