Google Pixel 4a officialisé : compact, bon en photo et en retard

Le Google Pixel 4a a été officiellement présenté. Doté d'un format simple et compact, il ne s'équipe que d'un seul et unique capteur photo au dos, en toute simplicité. Par contre, pour mettre la main dessus, il faudra vous montrer patients.

Après des mois d’attente, le Google Pixel 4a vient enfin d’être officialisé. Une éternité semble s’être écoulée depuis que les premières rumeurs à son sujet ont fait surface sur le web. Or, préparez-vous, l’attente va encore durer un peu malheureusement. Avant de parler de cela, concentrons-nous d’abord sur le téléphone.

Le Google Pixel 4a se démarque tout d’abord par son format très compact. Ses toutes petites dimensions de 144 x 69,4 x 8,2 mm tranchent nettement avec la plupart des smartphones du marché qui le dépassent d’environ 2 cm en hauteur en moyenne. Les personnes aux petites mains seront sans doute ravies, d’autant plus que l’appareil n’affiche que 143 grammes sur la balance. En façade, on a un écran plat percé dans le coin supérieur gauche par un poinçon assez visible.

Comptez sur une petite diagonale de 5,81 pouces au ratio 19,5:9 avec un affichage OLED et une définition de 1080 x 2340 pixels. Le dos est fait de plastique polycarbonate très homogène, sans le design ton sur ton qu’on a pu voir sur certains modèles de Google. Au centre, le lecteur d’empreintes rond est très légèrement renfoncé, tandis que le module photo carré est rangé en haut à gauche. On trouve à l’intérieur de celui-ci un seul capteur accompagné d’un flash LED.

Un seul capteur photo au dos, la rareté en 2020

À l’intérieur du Pixel 4a se cache un Snapdragon 730G associé à 6 Go de RAM LPDDR4X et à un espace de stockage de 128 Go. Sachez aussi que Google fait une nouvelle fois confiance à une puce Titan M pour renforcer la sécurité de son appareil.

Même s’il ne multiplie pas ses capteurs photo au dos, avec un unique appareil de 12,2 mégapixels (f/1,7), le Google Pixel 4a propose tout de même un mode portrait, mais se prive d’une prise de vue en ultra grand-angle. La fonctionnalité Vision nocturne est toujours de la partie pour éclairer les scènes de nuit. Les selfies se font ici avec un capteur de 8 mégapixels (f/2,0).

Concernant la batterie, sans doute limité par la taille du téléphone, Google s’est contenté d’un accumulateur de 3140 mAh fonctionnant avec un chargeur de 18 W livré avec le Pixel 4a.

Prix et disponibilité du Google Pixel 4a

Ne soyez pas pressé pour vous procurer le Google Pixel 4a, il ne sera disponible en France qu’à partir d’octobre au prix conseillé de 349 euros. Ce retard conséquent s’explique, selon les responsables de la firme, par la crise sanitaire du Covid-19 qui a fortement perturbé la production et donc le calendrier de sortie.

Au moment de sa sortie, le Google Pixel 4a sera très certainement mis à jour sous Android 11. La marque promet aussi que sa sortie correspondra avec le déploiement du nouveau Google Assistant en langue française.

Tout porte à croire que nous allons affronter à un joli duel entre le Google Pixel 4a et le OnePlus Nord dans le segment milieu de gamme (même si 50 euros séparent les deux smartphones). Le premier est porté essentiellement sur la photo et sur un design très sobre, quand le second se veut plus complet dans son expérience, mais souffre de la comparaison sur la qualité de ses clichés. Pour en savoir plus, découvrez nos premiers tests du Google Pixel 4a.