Nos premiers tests du Google Pixel 4a : déjà un roi de la photo sur le milieu de gamme

Le Google Pixel 4a est un smartphone milieu de gamme qui mise beaucoup sur la photo. Nous avons déjà pu mener quelques tests du produit afin de savoir ce qu'il vaut et vous proposer de premiers retours d'expérience détaillés en attendant la sortie officielle de l'appareil... en octobre.

Le Google Pixel 4a vient d’être officialisé, mais pour pouvoir l’acheter, il va falloir patienter longtemps, environ deux mois. Chanceux que nous sommes, nous avons déjà eu droit à un exemplaire pour découvrir le produit. L’occasion de vous proposer nos premiers tests du produit. Attention cela dit : vous ne trouverez pas ici notre avis complet. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’entre aujourd’hui et sa commercialisation, le Pixel 4a sera mis à jour sur Android 11. En plus de l’expérience logicielle différente, cela devrait avoir un impact sur l’autonomie.

L’appareil est même censé embarquer la nouvelle version de Google Assistant qui fonctionnera en local et sera compatible en français et nous ne sommes pas non plus à l’abri de quelques optimisations photo.

En d’autres termes, le téléphone que nous avons aujourd’hui entre les mains n’est pas tout à fait le même que celui que vous aurez potentiellement entre les vôtres en octobre. En conséquence, nous vous proposerons un test complet du Google Pixel 4a lorsque celui-ci sera prêt à sortir.

Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons déjà vous faire des retours détaillés.

Sobrement vôtre

Si on attend évidemment le Google Pixel 4a sur ses performances photo, c’est surtout son format réduit qui frappe dès la première prise en main. Ce téléphone peut clairement revendiquer le titre de « compact » tant il est parfaitement adapté aux petites mains. Rendez-vous compte : il ne mesure que 144 mm de haut pour une largeur de 69,4 mm et une épaisseur de 8,2 mm. C’est d’une petitesse très rare dans l’industrie en 2020.

Ajoutez à cela le poids plume de 143 grammes et vous obtenez un Google Pixel 4a que l’on peut clairement considérer comme étant mignon. Ce qualificatif n’est pourtant pas gagné d’avance tant l’appareil montre une simplicité extrême dans sa conception, difficile de faire plus belle déclaration d’amour à la sobriété.

La bulle dans l'écran du Google Pixel 4a

Ainsi, l’écran plat est percé dans le coin supérieur gauche. Le poinçon n’est pas le plus discret de la planète et d’aucuns seront susceptibles d’en être incommodés. Personnellement, dans la grande majorité des cas, je trouve qu’on l’oublie assez facilement. La dalle est aussi entourée d’un cadre noir bien visible, mais pour moins de 400 euros, ce n’est rien de vraiment choquant, d’autant plus que les bordures en question ont une épaisseur relativement égale (le menton est légèrement plus large) qui offre une bonne sensation d’homogénéité et d’équilibre.

Au dos, le dos en polycarbonate ne révolutionne pas les sensations que peut procurer un téléphone en main, mais le confort d’utilisation est bien au rendez-vous.

Le lecteur d’empreintes à l’arrière est centré et très discret, ce n’est qu’un petit renfoncement circulaire. Le module photo carré trône en haut à gauche et ne loge qu’un seul et unique capteur photo en plus du flash LED. Sur le milieu de gamme au moins, Google montre qu’il ne cherche pas à faire la course à la multiplication des capteurs photo comme beaucoup de constructeurs.

Le géant américain ne s’est autorisé qu’une touche de fantaisie : un bouton blanc sur la tranche droite pour le déverrouillage qui se distingue bien sur le coloris noir. On appréciera au passage les haut-parleurs stéréo pour une meilleure spatialisation du son. Les audiophiles anti casque Bluetooth seront ravis de trouver une prise jack 3,5 mm sur la cote supérieure, à l’opposé du port USB-C situé en bas.

Le lecteur d'empreintes du Google Pixel 4a

Sur la gauche se loge le tiroir de la nano SIM. Impossible d’en insérer deux, mais vous pouvez vous servir d’une eSIM. Le Google Pixel 4a n’accueille pas non plus de microSD.

Un bon écran OLED sans 90 Hz

Le Google Pixel 4a offre à vos yeux une dalle OLED de 5,81 pouces avec une définition Full HD+. En plus d’être bien petite, la dalle offre ainsi un contraste parfait et une luminosité maximale très élevée qui permet une excellente lisibilité, même lorsque le soleil tape très fort. Notre sonde associée au logiciel CalMan de Portrait Displays mesure d’ailleurs un pic à 647 cd/m², amplement suffisant.

Pour la gestion de la colorimétrie, le Google Pixel 4a n’est pas le plus généreux en personnalisations. Par défaut, le smartphone est réglé sur un mode adaptatif qui ajuste les tonalités en fonction de la luminosité ambiante. Or, les paramètres d’affichage donnent quand même la possibilité de changer pour un mode contrasté ou naturel.

Malgré ce que son nom peut laisser entendre, le mode contrasté reste finalement assez fidèle à la réalité. À titre d’exemple, le Delta E moyen sur le vaste espace colorimétrique DCI-P3 (plus difficile à appréhender, surtout sur le milieu de gamme) n’est que de 3,03. Or, nous visons généralement un idéal à 3 pour nous assurer que les teintes affichées correspondent bien à la réalité. En d’autres termes, le Google Pixel 4a est un bon élève en la matière.

Ci-dessous, on peut voir que seul l’indicateur de la couleur cyan (100 %) s’envole un petit peu sans non plus toucher les cieux comme un joueur de Flight Simulator.

La température moyenne des couleurs en mode « contrasté » s’élève à peine au-dessus de 6500 K, ce qui est impeccable pour ne verser ni trop vers le bleu ni trop vers le rouge.

En contrepartie, le Pixel 4a reste assez limité dans la variété des couleurs qu’il peut afficher. Toujours en mode contrasté, s’il réussit à couvrir 120 % de l’espace sRGB, il tombe à 80 % de couverture seulement sur le DCI-P3 qui, comme on l’a dit, est plus vaste. Passer en mode naturel empire ces résultats.

Enfin, notez que l’écran ne dépasse pas les 60 Hz.

Photo : il voit dans la nuit et vous refait le portrait

Le Google Pixel 4a se dote d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,7. Ajoutez un flash LED et c’est tout. Vous tenez la configuration d’une simplicité extrême proposée par le téléphone. Est-ce un défaut ? Oh que non, loin de là ! La firme de Mountain View réussit à défendre sa réputation, même avec ce modèle de milieu de gamme.

Sur les photos en pleine journée, le smartphone offre un très bon niveau de détails et les couleurs ressortent bien avec des rendus un petit brin plus contrastés que la réalité. C’est beau et très efficace.

En ce qui concerne la gestion de la dynamique, le Pixel 4a ne force pas trop le HDR et les zones assez sombres d’une scène resteront sombres sur la photo sans pour autant être bouchées. Le rendu est donc objectivement très bon dans ce genre de cas, mais ne flatte pas autant la rétine que les traitements d’image d’autres marques qui aiment sublimer leurs clichés. À titre d’exemple, voici le même square immortalisé d’abord avec le Google Pixel 4a puis avec le Samsung Galaxy S10+.

Le parterre de fleurs en bas de l’image est beaucoup plus éclairé chez Samsung. D’aucuns trouveront cela plus beau, mais le rendu proposé par Google est plus fidèle à ce que percevaient mes yeux.

Photo avec le Galaxy S10+ Photo avec le Pixel 4a

Sur les clichés de nuit, le Google Pixel 4a s’en sort vraiment bien et évite les écueils fréquents sur les modèles de milieu de gamme en limitant grandement le bruit dans l’image et le flou. Le mode normal de l’appareil photo n’aide cependant pas à faire des miracles sur les scènes très obscures.

Pour les « miracles », il faudra utiliser la fameuse option « Night Sight » de la gamme Pixel — « Vision de nuit » en français. Cette fonctionnalité est d’une qualité exceptionnelle. D’une scène où l’on ne voit rien, le Pixel 4a réussit à produire une photo fourmillant de détails et fait donc mieux avec son mode nuit que bon nombre de smartphones plus onéreux. On a beau savoir que Google est passé maître en la matière, le résultat est toujours bluffant.

Regardez cette comparaison ci-dessous. On ne voit rien sur une photo tandis qu’on voit le nombre de fenêtres sur les immeubles et même les tuiles du toit sur l’autre.

Photo avec mode nuit Photo sans mode nuit

Ou encore celle-ci tout aussi époustouflante, ou « mind blowing » comme diraient les anglophones.

Photo avec mode nuit Photo sans mode nuit

Notez aussi que sur une scène nocturne, mais assez bien éclairée, la Vision de nuit va surtout agir comme une sorte de filtre froid venant adoucir l’atmosphère, tout en la dénaturant de manière plus ou moins marquée. Comme souvent, nous vous inviterons ici à choisir le traitement qui vous sied le plus en fonction de vos goûts personnels.

Photo avec mode nuit Photo sans mode nuit

A priori, n’avoir qu’un seul capteur photo à l’arrière, devrait brider le mode portrait du Google Pixel 4a. Eh bien, pas vraiment. Toujours en se basant essentiellement sur les puissants algorithmes du géant américain, le téléphone sait très bien mettre en avant le visage de votre modèle avec un effet bokeh très réussi. Ce n’est hélas pas toujours parfait et quelques mèches de cheveux peuvent être floutées par erreur ou, inversement, de petits éléments dans le décor sont parfois interprétés comme un élément au premier plan à garder net. Mais dans l’ensemble, ce smartphone prouve qu’un seul et unique capteur grand-angle classique bien exploité peut faire aussi bien et souvent mieux qu’un capteur de profondeur.

Seul bémol ici, le traitement de la photo après la prise de vue peut prendre 3 à 5 secondes avant d’être prêt. Notez en outre que le mode portrait fonctionne aussi sur des animaux selon Google et, d’après ma propre expérience, rend aussi très bien sur une pomme de pin.

Sur un ton moins élogieux, si l’absence de zoom optique ne peut pas vraiment être considérée comme un défaut, le fait que le Pixel 4a ne propose pas de mode ultra grand-angle est un peu frustrant et sera, sans doute, son principal défaut en photo. Pour les photos des paysages visités en vacances ou tout simplement pour capturer un plus grand nombre d’éléments dans la scène, ce smartphone ne sera malheureusement pas forcément le plus pratique. Dommage.

Enfin, beaucoup de smartphones proposent des modes macro très dispensables. Cela dit, si vous y tenez, le Pixel 4a propose de belles images quand vous vous rapprochez un peu d’un objet pour en capturer les petits détails. Ce n’est pas de la macro à proprement parler, mais c’est très exploitable.

Côté selfie, le capteur en façade a une définition de 8 mégapixels (f/2,0) qui sait bien restituer les détails du visage.

Il propose aussi un mode portrait à la qualité plus ou moins similaire à celui du module arrière.

En vidéo, le Google Pixel 4a filme jusqu’en en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 fps. Le mode ralenti offre un mode 120 fps en Full HD et 240 fps en HD.

Performances correctes et autonomie trop juste

C’est un Snapdragon 730 qui propulse ce Google Pixel 4a. En somme, il s’agit d’un SoC de milieu de gamme qui a fait ses preuves sans jamais vraiment impressionner non plus. À titre d’exemple, une partie de Fortnite peut se lancer en qualité moyenne tout en profitant de 30 images affichées par seconde de manière bien stable.

C’est donc très correct, mais il reste impossible d’obtenir un niveau de graphisme plus élevé. Fait étonnant, la plupart des benchmarks ne fonctionnent pas pour l’instant sur ce téléphone, sans doute que Google a appliqué une sorte de limitations pour limiter les fuites avant l’officialisation.

Il nous a quand même été possible de lancer AnTuTu, le benchmark le plus populaire (et non disponible sur le Play Store), pour avoir une idée de la puissance. Sans surprise, le Pixel 4a fait moins bien que le OnePlus Nord, mais surpasse le Galaxy A51.

Google Pixel 4a OnePlus Nord Samsung Galaxy A51 Google Pixel 3a S730G S765G Exynos 9611 S670 AnTuTu 8 247 051 332 107 177 359 158 535

Comme nous le précisions plus haut, la mise à jour attendue vers la version finalisée d’Android 11 devrait apporter quelques améliorations sur l’autonomie. Nous croisons en tout cas les doigts, car la batterie de 3140 mAh est un peu trop juste pour permettre au Pixel 4a de tenir en parfaite sérénité jusqu’à l’heure du coucher. Ce n’est pas catastrophique pour autant, mais l’appareil s’adresse plus aux personnes qui laissent souvent leur téléphone de côté qu’à celles et ceux qui s’en servent activement tout au long de la journée.

Si vous avez l’habitude de lancer plusieurs applications au fil de la journée — sans même forcément vous essayer aux jeux vidéo –, le Pixel 4a, dans son état actuel, verra son niveau de batterie fondre assez rapidement. Nous l’avons déjà soumis à notre protocole de test personnalisé ViSer qui simule justement les habitudes d’un utilisateur assez actif et le téléphone a enregistré un score de seulement 8h57. On commence à flirter avec le bas du classement.

Ce n’est pas forcément rédhibitoire, mais il s’agit là d’une faiblesse non négligeable. Encore une fois, ce commentaire n’est pas définitif et nous espérons, avec un peu d’optimisme, que le Pixel 4a commercialisé saura faire mieux. Notez aussi que le smartphone est livré avec un chargeur rapide de 18 W.

Réseau et communication du Google Pixel 4a

Le Google Pixel 4a est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G en France, toutefois le réseau 5G n’est pas pris en charge sur ce modèle.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester la qualité d’appel du téléphone, mais concernant la précision de la géolocalisation, l’appareil s’est montré parfois un peu lent pour indiquer précisément ma position lors d’une balade dans la forêt de Fontainebleau. Le point bleu dans Google Maps bougeait ainsi souvent tout seul sur la carte pendant quelques secondes avant de se fixer sur le bon point. Rien de bien grave.

Formule déjà alléchante, mais à peaufiner

Pour résumer nos premières impressions, nous pourrions dire que le Google Pixel 4a fait preuve d’une agréable sobriété par son design et son format compact. Sans fioritures, il va droit à l’essentiel sur ce point. On apprécie aussi la belle qualité d’affichage de son écran, même s’il reste un tout petit peu limité en termes de colorimétrie et qu’il ne profite pas d’un mode 90 Hz.

Côté photo, le Google Pixel 4a répond présent pour défendre la réputation de la gamme Pixel et ce, avec un seul et unique capteur au dos. Les images offrent un très beau rendu tandis que le mode portrait, même s’il est perfectible, est très bon. Le mode nuit, sur les scènes très sombres, impressionne grandement et on regrettera finalement juste l’absence d’ultra grand-angle.

Le service minimum est assuré sur les performances, mais c’est sur l’autonomie que se portent nos principales inquiétudes. Le Pixel 4a semble pour le moment trop juste dans ce domaine-là avec sa petite batterie et on espère que la mise à jour vers Android 11 saura nous donner tort. Quoi qu’il en soit, la proposition faite par ce modèle est déjà fort alléchante pour peu qu’elle corresponde à ce que vous attendiez d’un smartphone.

Prix et disponibilité du Google Pixel 4a

Comme nous le disions, la crise sanitaire de 2020 a empêché Google de tenir ses délais initiaux. Le Pixel 4a s’annonce donc aujourd’hui officiellement au prix de 349 euros, mais vous devrez patienter jusqu’à octobre avant de pouvoir l’acheter sur le store de la marque, chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, Fnac, Darty ou Boulanger.



Google Pixel 4a vs OnePlus Nord

Le principal adversaire du Google Pixel 4a semble être le OnePlus Nord fraîchement officialisé à partir de 399 euros. Ce dernier nous a laissé une très bonne impression, mais pêche un peu sur la photo. Or, il s’agit là justement du point fort du Pixel 4a, en plus de son format très compact.

Ensuite, nous pourrions mentionner la présence d’une prise jack 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo sur le modèle de Google, mais d’aucuns pourraient préférer la compatibilité 5G offerte par le terminal de OnePlus. Entre ces deux smartphones, il sera primordial de bien déterminer vos critères majeurs avant de faire un choix.