Prise en main du Google Pixel 9 : de belles fonctions et quelques faiblesses

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

J’ai passé quelques petits jours avec le Google Pixel 9 présenté pendant la conférence Made by Google en plein milieu du mois d’août 2024.

Le smartphone met en avant un design revisité, une qualité photo toujours soignée et beaucoup d’IA, évidemment. Si j’apprécie l’utiliser au quotidien, j’ai encore quelques craintes au niveau des performances et de l’autonomie. Voici ma prise en main.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un design mignon qui suit la mode

Un look qui ne passe pas inaperçu ! C’est le moins que l’on puisse dire au sujet du Google Pixel 9. D’une part, il se démarque nettement de son prédécesseur en optant pour un nouveau bloc photo : la barre ne va plus d’un bout à l’autre dans le sens de la largeur. En outre, le nouveau smartphone adopte des tranches droites quand le Pixel 8 était plus en rondeur.

D’autre part, dans mon entourage, nombre de personnes ont manifesté leur enthousiasme pour ce nouveau design qui confère au Pixel 9 un aspect assez mignon, mais affirmé. À titre personnel, je dois avouer que cela n’a pas été ma première réaction.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au tout début, deux choses m’ont un peu chafouiné : alors que le Pixel 9 a une épaisseur légèrement moindre que son prédécesseur (8,5 contre 8,9 mm), il donne pourtant l’impression d’être plus massif avec ses bords droits. Cela est peut-être surtout dû à son poids en hausse de 11 grammes pour atteindre les 198 grammes.

Ma toute première prise en main du smartphone tendait donc plutôt vers un sentiment négatif. D’autant plus que le dos, s’il est très joli, souffre d’un effet très plastique quand on tape dessus du bout des doigts.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cependant, il ne faut jamais s’arrêter sur une première impression. Assez rapidement, le design commence à faire mouche et le côté relativement compact du téléphone, son design moderne et même le bloc photo oblong à l’arrière, très protubérant, finisse par se nipper de charme.

Quant au confort en main, rien de particulier à signaler, les bords droits sont dans l’air du temps et Google marche dans les pas de Samsung et d’Apple. Il faut le dire, ce Pixel 9 ressemble beaucoup à un Galaxy S24 ou à un iPhone 15 dans l’ensemble. Heureusement qu’il peut se targuer d’un module photo unique en son genre.

Un écran prometteur

6,3 pouces, Oled, Full HD+ et 120 Hz. La formule choisie par le Pixel 9 pour son écran et classique et efficace de prime abord. S’il faut encore mener nos mesures techniques dessus, à l’usage il s’est montré satisfaisant jusqu’à présent avec de belles couleurs et une bonne fluidité.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En revanche, la luminosité — dont le niveau maximal est annoncé à 2700 nits — ne m’a pas toujours paru monter très haut, mais il est possible que cela soit dû à un capteur de luminosité ambiante pas assez réactif. J’essaierai de tirer cela au clair lors du test complet.

Au-delà de ça, nous pourrions pinailler et pointer du doigt le contour noir assez épais mine de rien autour de la zone d’affichage. Un petit détail peu dérangeant, mais qui l’empêche de se rêver vraiment raffiné.

La photo et l’IA

Le Pixel 9 est le petit frère de la gamme et n’a pas les mêmes ambitions photo que les modèles Pro. Pas de zoom optique donc ici. Voici la configuration embarquée :

capteur principal de 50 Mpx (f/1,68) ;

ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7), 123 degrés.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant la qualité globale des photos, on reste sur un traitement très Googlien, très Pixellien. Pas de surprise, le Pixel 9 s’inscrit vraiment dans la lignée de ses prédécesseurs et restera donc une valeur sûre de ce côté.

Les couleurs ressortent bien sans trop jouer la carte de la saturation. Chez Google, on aime plutôt accentuer les détails ici et là pour leur donner un côté presque brut.

Mention spéciale au mode portrait… sur animaux. J’ai pris cette photo de mon chat et je trouve que Google a toujours un savoir-faire admirable pour le traitement des détails pour mettre en valeur nos meilleurs amis.

Évidemment, il nous faut glisser un mot sur l’IA qui est au cœur des promesses de ce smartphone. Pour la photo, l’intelligence artificielle va vous aider à recadrer au mieux vos images afin de les rendre plus belles et artistiques. Jusqu’à présent, je n’ai pas été encore bluffé, mais il va me falloir prendre davantage de clichés pour vraiment tester cela.

La retouche photo par IA fonctionne aussi pour changer certains éléments d’une image en écrivant littéralement ce que vous voulez voir apparaître. Ci-dessous, j’ai simplement demandé à l’IA de remplacer le vrai ciel par un ciel orangé et dégagé. Et hop, voilà le travail. C’est assez rapide et plutôt bien exécuté.

Photo normale Photo retouchée avec l’IA

Je vous ai glissé, dans la galerie d’images ci-dessous, quelques captures d’écran pour vous montrer comment on utilise ça. J’ai ainsi pu ajouter une soucoupe volante au-dessus de ma tête.

En revanche, et je suis pourtant censé en profiter sur le Pixel 9, je n’ai pas trouvé la fonction « M’ajouter » même en suivant le tutoriel fourni par les équipes de Google. Cette fonction permet de s’inviter sur une photo de groupe même si on n’y figure pas au départ. Je finirai par la trouver, promis.

Performances et autonomie

Le Tensor G4 qu’embarque le Pixel 9 n’est absolument pas pensé comme un foudre de guerre capable d’exécuter les plus grandes tâches sans broncher. Il est toutefois bon de noter que sur ce modèle, la puce ne voit pas son CPU aussi bridé qu’on ne le craignait contrairement à ce qu’a pu observer mon collègue Édouard sur les modèles Pro.

Le CPU du Google Pixel 9 semble bien se comporter // Source : Frandroid

Attention, cela ne veut pas dire que les performances sont bonnes. Le Pixel 9 enregistre un score de seulement 861 375 sur AnTuTu. À titre de comparaison, le Galaxy S24, en janvier, montait à 1 722 457. Google est vraiment loin derrière.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté de la batterie de 4700 mAh, je n’ai pas encore été très rassuré pendant mes quelques jours d’utilisation. Si je n’ai observé de chute drastique et vraiment inquiétante du niveau d’énergie, on sent que le téléphone a du mal à afficher une bonne endurance quand il est confronté à des tâches énergivores comme la retouche photo par IA ou les benchmarks.

Rappelez-vous aussi que la charge ne va pas au-delà de 27 W. C’est lent !

Prix et date de sortie

Pour rappel, le Google Pixel 9 est annoncé en France au prix de 899 euros pour la version de 128 Go et 999 euros pour celle de 256 Go. Cela nous paraît un peu cher pour ce propose le téléphone dans sa globalité. Espérons que son tarif se montrera rapidement plus abordable.