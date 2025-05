Grâce à un accès encore un peu limité à Veo 3, j’ai pu générer une vidéo avec le nouvel outil très puissant de Google Gemini.

Test de la génération de vidéo sur Gemini avec Veo 3 // Source : Frandroid

Google a tout récemment dévoilé Veo 3, un nouveau modèle de Gemini 2.5 permettant d’aller un cran plus loin dans la génération de vidéo par intelligence artificielle.

Veo 3 a notamment la particularité de savoir générer des vidéos avec du son. À cela s’ajoute une meilleure compréhension des requêtes complexes.

Suite à ma participation à la Google I/O 2025, la firme de Mountain View m’a donné un accès partiel à l’abonnement Google AI Ultra (extrêmement cher) qui donne, entre autres, accès à Veo 3 sur Gemini.

Gemini peut générer des vidéos avec Veo 3 (accès limité). // Source : Frandroid

Je me suis donc empressé de tester l’outil pour voir ce que valait la nouvelle génération de vidéos.

Premier essai prometteur avec un super son

Mon premier essai est très prometteur. Voici ce que j’ai demandé à Gemini avec Veo 3.

Génère une vidéo d’une poule sur le dos d’un dragon bleu qui prend son envol depuis une clairière.

Admirez, ci-dessous, le résultat. Pour rappel, on peut générer des vidéos de 8 secondes en HD (720p).

Je trouve le résultat intéressant et respectant bien le prompt dans l’ensemble. Surtout, j’aime bien le bruit des ailes du dragon et l’effort de l’IA sur le bruit environnant. On entend des oiseaux et le son ambiant d’un vent léger.

Enthousiasmé par cette première tentative, j’ai voulu essayer plein d’autres prompts pour vous montrer ce que ça valait. Hélas, les choses se sont un peu corsées.

Une fonction expérimentale

L’accès à Veo 3 est encore limité sur Gemini et ça se ressent. Pour mes tentatives suivantes, je suis très régulièrement confronté à un message d’erreur.

« Je n’ai pas pu effectuer cette tâche, car je reçois de nombreuses requêtes actuellement. Veuillez réessayer plus tard », m’explique Gemini.

Veo 3 est saturé sur Gemini. // Source : Frandroid

Il semble donc y avoir encore quelques limitations techniques ou logistiques côté serveur.

À un autre moment, je pense réussir arriver à mes fins en générant une nouvelle vidéo avec le prompt qui suit.

Un homme aux cheveux longs court dans un stade en criant Android de manière joviale. La foule lui répond avec des cris d’encouragement.

Mais la vidéo en question semble s’appuyer sur la version précédente du modèle IA, Veo 2. En effet, il n’y a aucun son tandis que le rendu du stade en arrière-plan laisse perplexe. Si vous regardez bien, vous verrez que sa course n’est pas normale pour une piste d’athlétisme.

Une erreur d’appréciation et de compréhension du monde qui paraît loin des standards promis par Veo 3.

Bon, pas grave, je continue, mais là surprise, un message m’indique qu’il ne me reste plus qu’une seule vidéo à générer aujourd’hui !

Je ne peux pas générer trop de vidéos avec Veo 3. // Source : Frandroid

Je suis donc limité à trois vidéos par jour, plafond que je n’avais sur Veo 2. Je réserve cette dernière cartouche pour laisser éventuellement des collègues tester un prompt également aujourd’hui.

Toutefois, je pense faire d’autres vidéos au fil des jours et vous partager un peu mes retours. Sachez par ailleurs que je n’ai malheureusement pas accès à la plateforme Flow qui permet d’exploiter Veo 3 pour générer des films avec des outils de montage sophistiqués.