Google lance un abonnement à 275 euros par mois : voici ce qu’il contient

Google lance son abonnement Google AI Ultra en France. Il s’agit de son abonnement le plus cher pour les particuliers.

Pour les géants de la tech, l’heure est aux abonnements ultra premium dont le prix en fera pleurer plus d’un.

OpenAI a son abonnement ChatGPT à 200 dollars par mois, SuperGrok est facturé 300 dollars par mois, et Google a désormais son abonnement à 274,99 euros par mois.

YouTube, l’IA et du stockage cloud à ne plus savoir qu’en faire

Pour ce tarif de 274,99 euros par mois, l’abonnement Google AI Ultra intègre :

YouTube Premium (individuel) ;

30 To de stockage pour Google Drive, Google Photos, et Gmail ;

L’accès à Gemini avec tous les modèles, dont Gemini 2.5 Pro avec Deep Think ;

L’outil de montage vidéo par IA Flow avec l’accès à Veo, Imagen et Gemini. Google AI Ultra permet de générer des vidéos en 1080p avec Veo 3 ;

NotebookLM.

Si l’on compare avec la version américaine de l’abonnement annoncée en mai 2025, il nous manque surtout l’accès à Project Mariner. Il s’agit de l’IA agentique de Google qui se propose de surfer sur le web à votre place pour réaliser des tâches avancées.

Avec un tel tarif mensuel, on aurait quand même aimé voir la formule familiale de YouTube Premium être intégré. Une version individuel dans le meilleur abonnement possible, et le plus cher, de Google, cela fait un peu pingre.

Reste à voir si cette formule trouvera son public. On imagine que des personnes ou des petites entreprises souhaitant réellement travailler, et donc gagner de l’argent, avec du contenu généré par IA, pourraient rentabiliser le prix proposé par Google.