À quoi sert l’abonnement ChatGPT Pro à 200 € par mois ?

OpenAI profite du mois de décembre pour faire une pluie d’annonce concernant ChatGPT. Hier, la firme a par exemple présenté une nouvelle formule d’abonnement 10 fois plus chère que la précédente.

Si vous aimez beaucoup l’IA et que vous avez un livret A qui déborde, la dernière annonce d’OpenAI est peut-être faite pour vous. Dans un communiqué de presse publié le 5 décembre 2024, et remarqué par The Verge, la maison mère de ChatGPT a détaillé le contenu de sa nouvelle formule d’abonnement à 200 € par mois.

Nommé ChatGPT « Pro », ce nouveau niveau d’abonnement est dédié, comme son nom le laisse penser, aux professionnels qui souhaitent « améliorer leur productivité ». Comme beaucoup d’abonnements à destination des entreprises, son tarif peut paraître prohibitif, mais OpenAI promet que cette formule permettra à chacun et chacune de se hisser « à la pointe des avancées en matière d’IA. » Mais qu’est-ce que cet abonnement propose concrètement ?

Des avantages maigrichons pour le moment

N’y allons pas, par quatre chemins, les avantages de l’abonnement Pro sont plutôt maigres pour le moment. En plus de ce qui est déjà inclus dans l’abonnement « Plus », la formule Pro offre :

Un accès au modèle o1 pro mode supposément plus fiable et plus puissant. Capable de s’attaquer à des problèmes plus complexes, ce modèle mettra par contre plus de temps à répondre que ses congénères afin d’offrir « les meilleures réponses aux questions les plus difficiles ».

Un accès illimité au mode de conversation vocale « avancé »

Un accès illimité aux modèles o1, 01-mini et GPT-4o

Et… c’est tout. À moins d’avoir des besoins très spécifiques, donc, il est peu probable que cet abonnement vous offre quoi que ce soit de plus que la version à 20 € par mois ou même la version gratuite de ChatGPT. OpenAI promet tout de même d’ajouter « des fonctions de productivité plus poussée » à cet abonnement dans un avenir proche.

D’ailleurs, dans un souci de précision, ajoutons que l’abonnement n’est pas exactement à 200 € par mois. Une fois la TVA ajoutée, la formule revient à 240 $ par mois, soit 228 € par mois environ en conversion brute.

OpenAI en quête de rentabilité

Pour OpenAI, cet abonnement à ChatGPT Pro n’est peut-être pas qu’une tentative de séduire le monde de l’entreprise, c’est peut-être aussi le début d’un chemin vers la rentabilité. Comme l’expliquait le New York Times il y a quelques semaines, l’entreprise est en bonne route pour perdre 5 milliards de dollars en 2024.

Soutenu par des perfusions de liquidités (venant entre autres de Microsoft), le modèle actuel d’OpenAI n’est pas viable sur le long terme. Dans l’état actuel, l’entreprise dépense 2,35 $ en frais divers et variés pour générer 1 $ de revenue. Des observateurs économiques s’attendent d’ailleurs à ce que tous les abonnements à ChatGPT augmentent dans les prochaines années.