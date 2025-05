Google améliore Gemini 2.5 : les nouveautés à retenir

Google a profité de la conférence Google I/O pour dévoiler les nouveautés prévues pour Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash. Au programme, des capacités de raisonnement plus poussées

Google Gemini 2.5 // Source : Google

Sans mĂŞme changer de numĂ©ro de version, Google a annoncĂ© ce mardi, Ă l’occasion de sa confĂ©rence Google I/O, des amĂ©liorations substantielles pour son IA gĂ©nĂ©rative, Gemini.

Après avoir lancĂ© la version 2.5 Pro de Gemini en mars dernier, Google a fait le plein d’annonces concernant toutes les versions de Gemini 2.5 ce mardi, aussi bien Gemini 2.5 Pro que Gemini 2.5 Flash.

Du cĂ´tĂ© de Gemini 2.5 Pro, Google indique avoir intĂ©grĂ© son langage de raisonnement, Deep Think. L’idĂ©e est ainsi de proposer un nouveau modèle, Gemini 2.5 Pro DeepThink, qui va permettre de raisonner pour comprendre les requĂŞtes demandĂ©es.

Une version plus puissante de Gemini Flash

Les principales nouveautés dévoilées lors de la Google I/O concernent cependant Gemini 2.5 Flash, présenté comme un modèle « rapide et économique » qui pourra tourner en local aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone, sans nécessiter de connexion Internet.

Parmi les nouveautés de cette version 2.5, Google indique que Gemini Flash pourra désormais mieux raisonner, intégrer des fonctions multimodales et mieux comprendre le contexte.

Par ailleurs, les nouveaux modèles de Google profitent Ă©galement de quelques nouveautĂ©s, comme la possibilitĂ© d’utiliser des APIs pour leur permettre d’utiliser l’audio en sortie. Ainsi, un dĂ©veloppeur utilisant Gemini pour un de ses logiciels pourra restituer les rĂ©ponses sous forme sonore et non plus uniquement Ă©crite.

Google a aussi dĂ©voilĂ© l’intĂ©gration de rĂ©sumĂ© des rĂ©ponses pour aider l’utilisateur Ă comprendre les diffĂ©rentes informations. Il en va de mĂŞme pour la sĂ©curitĂ©, annoncĂ©e par Google comme amĂ©liorĂ©e contre les risques et notamment les injections de prompts.

Ces différentes nouveautés de Gemini 2.5 seront peu à peu déployées dans les prochaines semaines.