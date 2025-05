Volvo annonce l’arrivée de Gemini dans ses voitures, voici à quoi s’attendre

Avec l’augmentation des technologies embarquées dans les véhicules, les géants de la tech s’intéressent davantage au domaine automobile pour y intégrer leur IA. C’est le cas de Google, qui a annoncé intégrer Gemini sur Android Automotive, les premiers à en profiter étant les conducteurs de Volvo.

Volvo EX90

Depuis plus de dix ans, Google s’invite dans nos voitures. D’abord avec Android Auto, permettant de faire le lien entre le smartphone et l’écran de la voiture, puis avec Android Automotive, un véritable OS indépendant, adopté par Volvo, Polestar, Cadillac ou Renault.

Cependant, l’Assistant vocal de Google n’était pas très performant et s’est vu dépassé par l’intégration de ChatGPT comme assistant dans certaines voitures, notamment chez Peugeot et au sein du groupe Volkswagen. Mais Google entend bien rattraper son retard, et même aller plus loin, en intégrant son IA Gemini directement dans les véhicules. Les premiers à en bénéficier seront les conducteurs de Volvo, comme on peut le lire dans un communiqué.

Volvo et Google renforcent leur partenariat

Lors de notre essai du Volvo EX90, nous avions été séduits par l’utilisation d’Android Automotive pour le système d’infodivertissement. Ce choix n’a rien d’anodin lorsqu’on sait que le géant américain et le constructeur suédois collaborent depuis une dizaine d’années.

Volvo ES90

Avec ce partenariat renforcé, Volvo et Google vont poursuivre et intensifier leur collaboration, puisque les modèles de la marque suédoise serviront de plateforme matérielle de référence pour le développement d’Android dans les véhicules.

Volvo pourra ainsi bénéficier rapidement des dernières innovations de Google, dont l’intégration de l’IA conversationnelle Gemini. Cette nouveauté a d’ailleurs été présentée très récemment, lors de la conférence Google I/O 2025, avec un Volvo EX90 en démonstration.

Une IA qui va plus loin que les autres

Au cours de nos essais, nous avons pu tester les différentes intelligences artificielles intégrées dans les automobiles modernes, notamment ChatGPT. Mais il faut bien l’admettre : aucun système actuellement disponible sur le marché ne semble aller aussi loin que ce que promet Google.

En effet, l’IA conversationnelle Gemini devrait être capable de comprendre précisément vos demandes, qu’il s’agisse de fonctions simples comme envoyer un message à un ami ou rechercher une destination, comme un restaurant. Mais Gemini ne s’arrête pas là : elle peut traduire un message dans une autre langue pour faciliter la communication avec votre interlocuteur, ou encore vous suggérer une pause dans un établissement correspondant à vos goûts, en s’appuyant sur votre historique Google Maps et Gmail.

Vous cherchez l’adresse d’un événement pour lequel vous avez reçu une invitation par e-mail ? Gemini peut analyser votre boîte de réception, retrouver les informations pertinentes et calculer automatiquement l’itinéraire.

Volvo EX30 Cross Country

Lors de la conférence Google I/O, le géant américain a également présenté une fonctionnalité « Gemini Live » qui est une conversation tenue au volant avec le conducteur. L’exemple donné était celui de la préparation d’un entretien pour une promotion professionnelle. Le temps passé au volant pourrait alors être mis à profit pour structurer ses idées et affiner son argumentaire, avec le soutien de Gemini.

L’IA sera aussi en mesure de proposer des résumés de l’actualité personnalisés en fonction de vos centres d’intérêt.

Prochainement dans vos voitures !

Lors de l’événement Google I/O 2025, le géant américain a cité plusieurs véhicules commercialisés sur son marché, comme le Lincoln Nautilus ou le Honda Passport, mais aussi une petite Française : la Renault 5, fonctionnant elle aussi sous Android Automotive. Ces modèles bénéficieront prochainement de l’intégration de Gemini.

Mais en parallèle de ces annonces, c’est Volvo qui se distingue en affirmant que ses véhicules profiteront de cette nouvelle IA en 2025 : « Gemini remplacera l’actuel Assistant Google dans les voitures Volvo avec Google intégré plus tard cette année », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Volvo EX90

Toutefois, si vous possédez un smartphone Android, il se pourrait que vous profitiez de Gemini via Android Auto avant même les utilisateurs d’Android Automotive. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Google. Le déploiement de la mise à jour devrait être plus rapide sur les smartphones que dans les véhicules intégrant ses services.

Les conducteurs de Volvo devraient bénéficier plus tôt que les autres des avancées de Google dans le domaine automobile. C’est l’un des avantages de ce partenariat étroit entre le constructeur suédois et le géant de la tech, qui utilise les modèles Volvo comme plateforme de développement pour les futures fonctionnalités et mises à jour d’Android.