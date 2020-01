Google Stadia promet 10 exclusivités, la 4K sur le web et d’autres nouveautés pour 2020

Pour marquer le Nouvel An, Google a annoncé plusieurs nouveautés qui arriveront dans Google Stadia au cours des prochains mois.

Le lancement de Google Stadia n’a pas été l’un des succès de 2019, mais l’arrivée du géant sur le marché du jeu vidéo en reste un des événements forts.

Aujourd’hui, le service termine sa phase de lancement, et se retrouve dans un moment en creux où la firme doit montrer qu’elle continue d’investir et de développer des nouveautés, que le succès soit immédiatement au rendez-vous ou non.

Dans un message célébrant le passage à l’année 2020, Google en profite justement pour dévoiler les nouveautés qui attendent les joueurs de Stadia, en particulier pour le début de l’année.

Plus de 120 jeux et 10 exclusivités

L’une des premières craintes lorsque l’on est abonné à Google Stadia, le service est uniquement disponible pour les abonnés Stadia Pro aujourd’hui, est de ne pas voir le catalogue du service grossir. Pour le moment l’arrivée de nouveautés a été pour le moins lente et douloureuse.

We can't wait to explore the #DarkHeartOfSkyrim when it comes to ESO and Stadia. 😍 https://t.co/zRkRtHBr4j — Stadia (@GoogleStadia) January 16, 2020

Pour rassurer les joueurs, Google annonce que plus de 120 jeux sont d’ores et déjà en chemin en 2020 pour débarquer sur Stadia. Parmi ces 120 jeux, plus de 10 seront lancés en exclusivités sur Google Stadia avant les autres plateformes, sur la première moitié de l’année. Malheureusement, Google n’annonce aucun titre, ni parmi les 10 exclusivités ni parmi les 120 jeux.

Sans-fil, Android et la 4K

Google Stadia en profite pour annoncer des nouveautés pour le service en général, qu’il faut attendre pour le premier trimestre de cette année, ou plus tard. La firme rappelle que ces nouveautés arriveront sans téléchargement de mise à jour ou d’installation, puisque l’on parle ici de cloud gaming.

Sur les trois prochains mois, voici les nouveautés prévues :

Compatibilité accrue avec plus de smartphones Android

Affichage en 4K sur le Web

Compatibilité de la manette Stadia sur le web en sans-fil

Plus de fonctions pour Google Assistant

On peut voir que Google investit beaucoup pour le moment sur le jeu depuis le Web, c’est-à-dire depuis Google Chrome sur n’importe quel ordinateur.

Plus éléments importants manquent encore à cette liste, mais Google promet que d’autres nouveautés arriveront. On pense notamment à l’offre gratuite Stadia Base, à partir du mois de février, les 3 premiers mois de l’offre Stadia Pro auront expirés et des joueurs commenceront à payer obligatoirement leur abonnement pour accéder à Google Stadia si l’offre gratuite n’est pas lancée d’ici là.

On pense aussi à la possibilité de reprendre sa partie après une pause. Aujourd’hui le service ferme automatiquement votre session après 30 minutes de pause, pour sauvegarder de la bande passante annonce Google Stadia, même si vous étiez au milieu d’une mission quand vous aviez fait pause par exemple.

Enfin le service reste compatible avec beaucoup d’appareils de l’écosystème Google, notamment les box sous Android TV comme la Nvidia Shield.