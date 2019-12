Google a mis à jour le site de Stadia pour préciser que la manette officielle serait mise à jour en 2020 avec le support du sans fil.

Parmi les éléments qui illustraient le lancement précipité de Google Stadia, il y en a un qui a particulièrement fait grincer des dents. La manette officielle Google Stadia ne peut être utilisée sans fil qu’avec le Chromecast Ultra. Sur PC, et surtout sur smartphone, il faut absolument la brancher avec un câble USB-C.

Google avait promis « nous travaillons pour ajouter des options sans fil pour ces appareils rapidement après le lancement » pour désamorcer la situation, en nous laissant perplexes sur ce que signifie « rapidement ». Le délai est désormais un peu plus clair.

Il va falloir être patient

Le site 9to5Google a repéré un changement sur le site de Google Stadia. Aux États-Unis, la description de la manette officielle Stadia mentionne désormais qu’elle pourra se connecter sans fil aux ordinateurs, tablettes et smartphones en 2020. Le site français est beaucoup plus vague, et ne promet même pas une fonction sans fil pour la manette.

Avec cette mise à jour, Google semble revenir en arrière sur la promesse d’une mise à jour « rapide », même si on pourra arguer qu’une mise à jour sortant en janvier 2020 arriverait bel et bien rapidement. Cela ne semble pas être ce qui est prévu ici.

En attendant, les utilisateurs de Google Stadia qui veulent jouer en Bluetooth devront se tourner vers des manettes tierces, comme celle de la Xbox One S, ou la DualShock 4 de Sony.