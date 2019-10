Alors que Google a annoncé que la manette Stadia ne pourrait se connecter sans fil qu'au téléviseur au lancement, la firme cherche désormais à rassurer en évoquant une disponibilité « rapidement » après le lancement pour les PC et smartphones.

Cette semaine, Google a profité de l’annonce des Pixel 4 et 4 XL pour donner quelques nouvelles de sa plateforme de jeux vidéo, Stadia. Outre la date de lancement, fixée au 19 novembre, on a appris que le Stadia Controller ne serait utilisable sans fil que lorsqu’on joue sur téléviseur. Depuis, Google cherche à rassurer.

Ce vendredi, une porte-parole de Google s’est exprimé à ce sujet sur le subreddit dédié à Stadia :

Au lancement, la manette Stadia se connectera sans fil au data center, pour que vous puissiez jouer à vos jeux favoris en utilisant un Chromecast Ultra sur votre téléviseur. Pour jouer sur votre PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone au lancement, la manette Stadia devra être connectée en USB. Nous travaillons pour ajouter des options sans fil pour ces appareils rapidement après le lancement.

De nouvelles fonctions ajoutées régulièrement

La porte-parole ne précise néanmoins pas ce qu’elle entend par « rapidement ». Il pourrait aussi bien s’agir de quelques semaines que de plusieurs mois. Surtout, elle ne précise pas en quoi il est techniquement plus compliqué de connecter la manette Stadia au réseau Wi-Fi lors d’une session sur ordinateur que pour une session sur téléviseur. Elle assure néanmoins que Google continuera à apporter davantage de fonctionnalités à Stadia après son lancement en novembre : « L’équipe de Stadia travaille et continuera à travailler d’arrache-pied pour ajouter régulièrement de nouvelles fonctions et, comme vous pouvez vous y attendre, la plateforme continuera à évoluer avec le temps ».

Pour rappel, Google Stadia sera disponible dès le 19 novembre pour celles et ceux ayant acheté la Founder’s ou la Premiere Edition — qui permet notamment l’accès à certains jeux gratuits et le jeu en 4K. Pour les autres, l’offre gratuite sera lancée au début de l’année 2020.