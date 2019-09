Les premières précommandes de Google Stadia s’appelaient la « Founder’s Edition », qui offrait plusieurs avantages exclusifs aux plus motivés. Celle-ci est désormais en rupture de stock, mais le service a désormais un nouveau pack : la Premiere Edition.

Google se lance dans le jeu vidéo avec Stadia ! Nous avons tout du moins sa déclaration d’intention, mais pas forcément grand-chose de plus à nous mettre sous la dent. Le catalogue de jeu s’agrandit petit à petit, nous avons une idée de comment fonctionnera le service et avec quoi il sera compatible, mais…

Tout cela n’est pas très probant. Il faudra tester, évidemment, en étant l’un des premiers à avoir accès au service. Google proposait cette possibilité grâce à la « Founder’s Edition », en pack en précommande sur son site incluant plusieurs avantages.

Sur Twitter, la marque a cependant officialisé que cette dernière était désormais arrivée en rupture de stock dans la « plupart des pays européens ». Aussi, elle n’existe plus… mais a été remplacée par une nouvelle offre.

Whoa, those went fast! We are sold out of Founder's Edition in most of Europe. If you missed out, don't worry.

Introducing Stadia Premiere Edition. You'll get:

🎮 Clearly White Stadia Controller

📺 Chromecast Ultra

🙌 3 Months of Stadia Pro

🔫 The full Destiny 2 collection

— Stadia (@GoogleStadia) September 18, 2019