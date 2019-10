Google vient d'indiquer au média The Verge que la manette de jeu ne fonctionnera pas sans fil au démarrage du service.

Google Stadia a officialisé le lancement de Stadia le 19 novembre 2019, nous avons eu confirmation de cette date lors de l’événement Made by Google où ont été annoncés les Pixel 4. Pour rappel, les pré-commandes ont débuté il y a plusieurs semaines désormais et l’offre de lancement (Founder’s Edition) est en rupture de stock.

Aujourd’hui, The Verge nous apprend que la manette — le principal hardware du service de cloud-gaming — ne fonctionnera pas sans fil sur les appareils tiers, il faudra le brancher en USB-C. La seule machine où cela fonctionnera sans fil (Bluetooth) est le Chromecast Ultra.

C’est dommage en particulier si vous voulez jouer sur smartphone, car cela va limiter la compatibilité de l’appareil et cela nécessitera des câbles supplémentaires. D’ailleurs, Google a également précisé que les Pixel auront l’exclusivité de la plateforme mobile au lancement, en plus des systèmes macOS et Windows.