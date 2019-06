Google a lancé les précommandes de la manette Stadia seule. Problème, elle ne s’adresse pas aux nouveaux clients.

Le 6 juin dernier, Google a officiellement lancé les précommandes pour Google Stadia, son service de Cloud Gaming. Plus exactement, la firme propose de précommander la « Founder’s Edition » pour 129 euros, qui intègre la manette officielle, un Chromecast Ultra et 3 mois d’abonnement Stadia Pro.

Une manette pour les précommandes

Google lance aujourd’hui les précommandes pour la manette Google Stadia seule, pour 69 euros sur sa boutique, avec une sortie prévue en novembre comme le service. La firme prévient toutefois : « Vous ne pourrez pas jouer immédiatement à Stadia si vous vous contentez d’acheter une manette Stadia. »

On aurait en effet pu penser que ceux qui possèdent déjà un Chromecast Ultra, ou souhaitent simplement jouer sur ordinateur ou smartphone avec la manette officielle, puissent s’en contenter, mais cela ne semble pas être possible d’après Google.

La firme indique bien : « Achetez la manette Stadia seule uniquement si vous avez déjà accès à Stadia via la Founder’s Edition et que vous avez besoin d’une deuxième manette, ou si vous y avez accès via un Buddy Pass et que vous voulez utiliser la manette Stadia. ».

Concernant le Buddy Pass, qui permet à un ami de profiter d’un abonnement de 3 mois à Stadia Pro, Google précise en plus qu’il sera envoyé « dans les six mois qui suivent l’expédition de votre Founder’s Edition », ce qui semble indiquer que ce ne sera pas pour novembre.

Vous voilà prévenu.