Google Agenda : un changement de design attendu depuis plus de 5 ans sur le web

Le mode sombre arrive enfin sur la version web de Google Agenda dans une nouvelle interface plus moderne inspirée de la version Android.

Le logo de Google Calendar // Source : Google/Frandroid

Google Agenda est peut-être une application que vous utilisez quotidiennement sur votre smartphone, mais aussi sur le web. Le calendrier de Google évolue doucement, mais sûrement, en harmonisant notamment les fonctionnalités et l’interface entre les versions mobile et web.

Aujourd’hui, une nouveauté de taille est annoncée pour la version web de Google Agenda : l’arrivée du thème sombre.

Nouveau design et thème sombre pour Google Agenda

Cela fait plus de 5 ans que Google Agenda supporte le mode sombre dans son application Android. Si les mises à jour se font systématiquement attendre sur la version web du calendrier, celle-ci avait pris le statut d’arlésienne.

Dans un article de blog officiel (via AndroidPolice), Google annonce une toute nouvelle interface pour Google Agenda sur le web, qui tire notamment parti des codes esthétiques Materiel Design 3 de la firme. Avec sa nouvelle typographie, ses icônes plus minimalistes et ses bords arrondis, Google Agenda se modernise un peu plus.

On m’voit On m’voit plus

Le mode sombre peut être activé comme dans n’importe quel autre application ou service : de manière permanente ou selon les paramètres de votre appareil, PC ou Mac.

Ce nouveau design est en cours de déploiement et devrait être disponible dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs de Google Agenda sur le web.