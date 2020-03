Xiaomi Redmi K30 Pro annoncé : Snapdragon 865, vidéos en 8K, 5G, Wi-Fi 6…

Xiaomi a annoncé le Redmi K30 Pro qui sera certainement connu sous le nom de Xiaomi Mi 10T en France. Ce dernier arbore le Snapdragon 865 de Qualcomm, quatre caméras et un écran sans aucune bordure avec une caméra avant pop-up.

Xiaomi vient d’officialiser le Redmi K30 Pro dont on avait déjà quelques caractéristiques. C’est le grand-frère du Redmi K30 déjà dévoilé en décembre 2019, et du Xiaomi Mi 10 Pro… qui lui a été officialisé en Europe.

Des caractéristiques haut de gamme… mais un écran 60 Hz

Comme vous pouvez le voir, le Redmi K30 Pro arbore un très grand écran sans aucune bordure, la caméra avant est intégrée dans une pop-up comme l’Oppo Find X ou le précédent Mi 9T Pro. C’est un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ avec une luminosité maximale de 1200 nits et une prise en charge du HDR10+. Cependant, contrairement au Redmi K30 et à la plupart de ses principaux rivaux, le K30 Pro n’est livré qu’avec un écran de 60 Hz.

Sous le capot se trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865, dont on a évalué les performances, associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Notez qu’il prend en charge la 5G et le Wi-Fi 6, c’est un sans faute du côté de la connectivité. Mais autant vous prévenir, il n’est pas judicieux d’importer ce Redmi K30 Pro de Chine étant donné qu’il n’aura qu’une compatibilité limitée sur les réseaux européens pour la 4G et la 5G.

Concernant la caméra, vous avez certainement remarqué ce module rond à l’arrière, le Redmi K30 Pro arbore une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels qui supporte l’enregistrement de vidéos en définition 8K comme les Galaxy S20 de Samsung. La configuration comprend également un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. Vous noterez que le K30 Pro n’offre pas de capacités de zoom impressionnantes, il existe cependant une édition nommée « K30 Pro Zoom Edition » qui dispose d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom hybride jusqu’à 30x. En ce qui concerne la caméra avant, le K30 Pro et le K30 Pro Zoom Edition sont livrés avec une caméra pop-up de 20 mégapixels.

Concernant la batterie, elle a une capacité de 4700 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le smartphone dispose également d’une prise audio (jack 3,5 mm) et est certifié IP53, de quoi garantir une protection contre les éclaboussures.

Lancé en Chine et en Inde, puis sûrement renommé pour le marché européen

Le K30 Pro sera d’abord lancé en Chine et ensuite en Inde. Il est fort probable qu’il soit également commercialisé en Europe, il pourrait être rebaptisé Xiaomi Mi 10T ou Mi 10 T Pro pour notre marché. En Chine, la gamme commence à 2 999 yuans (400 euros HT) pour un K30 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec de multiples configurations jusqu’au K30 Pro Zoom (8 Go / 256 Go) à 3 999 yuans (540 euros HT).