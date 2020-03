Redmi K30 Pro : écran, design, performances… Xiaomi livre tout avant l’annonce officielle

Alors que le Xiaomi Redmi K30 Pro doit être présenté officiellement le 24 mars, le constructeur chinois a déjà livré de nombreuses informations à son sujet comme son processeur, son écran Oled ou son design à caméra pop-up.

Le 10 décembre dernier, Xiaomi dévoilait en Chine ses nouveaux fleurons de la gamme Redmi, les Xiaomi Redmi K30 et Redmi K30 5G. Néanmoins, il manquait encore à l’appel un ultime modèle. Le Redmi K30 Pro sera finalement présenté officiellement le 24 mars prochain. Pourtant, avant même sa présentation officielle, la marque chinoise a présenté le design de son futur smartphone.

Sur le réseau social chinois Weibo, le compte Redmi a en effet partagé une affiche permettant de découvrir en détail le Redmi K30 Pro, de face comme de dos. À l’avant, il se distingue assez nettement du Redmi K30 classique : il n’intègre pas de bulle dans l’écran comme son prédécesseur, mais le capteur photo pour les selfies est caché dans une caméra pop-up mécanique. Un choix de design qui n’est pas sans rappeler les Redmi K20 et K20 Pro lancés en 2019 en France sous le nom de Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro.

Au dos, le Redmi K30 Pro disposera bel et bien d’un module photo de forme ronde, mais avec quatre appareils positionnés en carré. Le flash se positionne quant à lui juste en dessous du module.

Un écran Oled extrêmement lumineux

Dans un autre post publié sur Weibo, Xiaomi en dévoile davantage sur l’écran de son Redmi K30 Pro. La marque chinoise explique en effet qu’il s’agit d’une dalle Oled conçue par Samsung avec un taux de contraste de 5 000 000:1 et une luminosité maximale de 800 cd/m². Le smartphone est également compatible avec les contenus HDR10+ et profite d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Néanmoins, contrairement au Redmi K30 classique, la version Pro est limitée en ce qui concerne le taux de rafraichissement de l’écran. L’appareil est ainsi cantonné à du 60 Hz, là où le Redmi K30 peut quant à lui passer en affichage 120 Hz. Rappelons toutefois que le Redmi K30 utilise une dalle LCD et non pas Oled.

Parmi les autres caractéristiques du téléphone, on sait également que le Xiaomi Redmi K30 Pro sera équipé du Snapdragon 865 accompagné de stockage en UFS 3.1 et de mémoire LPDDR5.

Il faudra encore patienter jusqu’au 24 mars, date de la présentation officielle du Redmi K30 Pro en Chine pour en savoir davantage sur ses caractéristiques. On ignore encore si le smartphone sera commercialisé en France. En effet, le Redmi K30 lancé en décembre en Chine n’a pas encore eu droit à un lancement français.