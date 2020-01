Samsung Galaxy M21 : capacité de stockage doublée et Android 10 dès le départ

Lancé en janvier dernier sur le marché indien, puis dans certains pays européens, le Galaxy M20 de Samsung profitera bien d'un successeur. Le site spécialisé SamMobile, a obtenu confirmation que Samsung travaille bien sur un Galaxy M21. L'appareil disposera notamment d'Android 10 et d'une capacité de stockage doublée par rapport au M20.

Son arrivée en France n’est pas garantie, mais le Galaxy M21 pourrait bien être un nouveau best-seller de Samsung, tout particulièrement sur le marché indien. L’appareil, qui s’intercalera entre les Galaxy M11 et M31 évoqués pour la première fois par SamMobile le mois dernier, devrait se distinguer de son grand frère le Galaxy M20 (lancé fin janvier 2019 en Inde) par une capacité de stockage doublée pour atteindre 64 ou 128 Go, contre seulement 32 ou 64 Go l’année dernière. Un point qui coïncide avec l’apparente stratégie de Samsung pour les prochains mois. Le constructeur prévoirait en effet d’augmenter drastiquement la capacité de stockage d’autres modèles abordables, dont celle des Galaxy A11, A31 et A41 attendus sur le premier semestre 2020.

Samsung Galaxy M21 : une offre honnête dont on commence à discerner les contours

Si l’on ignore encore les spécificités techniques précises du Galaxy M21, l’appareil devrait embarquer, outre 64 ou 128 Go de stockage, un processeur Exynos 9610 ou 9611, ainsi qu’un triple capteur photo arrière (contre deux modules seulement sur le Galaxy M20). Autre information glanée par SamMobile, le Galaxy M21 devrait arriver sur le marché équipé directement d’Android 10. Une bonne nouvelle supplémentaire.

Toujours selon le site spécialisé, les Galaxy M11, M21 et M31 seraient disponibles en trois couleurs chacun. Des versions bleue et noire seraient communes aux trois modèles, tandis que chaque smartphone profiterait d’un troisième coloris bien à lui. Le Galaxy M11 disposerait ainsi d’une variante violette, le Galaxy M21 d’un coloris vert exclusif et le M31 d’une teinte rouge. La répartition de ces couleurs pourrait toutefois évoluer avant la sortie des trois appareils.

Reste l’épineuse question du créneau de lancement pour ces Galaxy M11, M21 et M31. De ce côté il est raisonnable de tabler sur une annonce prochaine et une sortie en début d’année sur le marché indien, comme pour les Galaxy M10 et M20 l’année dernière. On ignore toutefois si le Galaxy M31 sera de la partie où si Samsung choisira de le commercialiser un peu plus tard dans l’année.