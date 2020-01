Samsung Galaxy Note 9 : Android 10 arrive, surveillez votre smartphone

Samsung a entamé le déploiement à grande échelle de la dernière version d'Android sur son Galaxy Note 9. La phablette du constructeur coréen devrait donc recevoir dans les prochains jours le sésame vers Android 10, y compris en France.

Deux jours seulement après le lancement de la build finale d’Android 10 auprès des utilisateurs de la bêta, Samsung entame le déploiement général de la dernière version d’Android sur ses Galaxy Note 9, lancés en 2018. Comme le précise SamMobile, les premiers appareils mis à jour l’ont été chez nos voisins allemands. Selon toute logique le parc de Note 9 français devrait donc hériter du sésame très prochainement.

Nous avons contacté Samsung France pour en savoir plus et mettrons cet article à jour dans les meilleurs délais. Si vous avez d’ores et déjà reçu la mise à jour sur votre Note 9, n’hésitez pas à le signaler en commentaire !

Samsung relativement diligent

Le passage vers Android 10 se fait sur le Note 9 au travers du firmware N960FXXU4DSLB. La mise à jour est attendue depuis quelques mois par les utilisateurs n’ayant pas souscrit au programme de bêta. Ce début de déploiement généralisé d’une version stable pour Android 10 sur Galaxy Note 9 se fait quelques semaines tout juste après que Samsung en ait fait profiter son récent Galaxy Note 10. L’appareil a pour sa part reçu la mise à jour peu avant Noël en France, alors que les utilisateurs allemands pouvaient quant à eux l’installer à compter du 13 décembre.

D’ordinaire Samsung se montre plutôt diligent lorsqu’il s’agit du suivi logiciel de ses différents flagships, tout particulièrement quand une nouvelle version d’Android est attendue. Maintenant que les Galaxy Note 10 et S10, les deux derniers appareils haut de gamme du géant coréen, ont été servis, le Galaxy Note 9 est le prochain sur la liste. Rappelons enfin que l’arrivée d’Android 10 se fait parallèlement à celle de One UI 2.0, la nouvelle version de l’interface de Samsung.

Également sur la liste des terminaux prochainement éligibles au tandem Android 10 / One UI 2.0 : les Galaxy A50 et A40 dont nous vous parlions plus tôt cette semaine.