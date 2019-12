Samsung Galaxy A50 et A40 : Android 10 et One UI 2.0 pourraient arriver plus tôt que prévu

Samsung aurait déjà commencé à travailler sur la mise à jour Android 10 et One UI 2.0 sur les Galaxy A50 et Galaxy A40 de quoi laisser espérer un déploiement plus tôt que prévu.

Le Samsung Galaxy A50 et son compère, le Galaxy A40, ont tous les deux connu un joli succès commercial en 2019. Il serait donc assez normal que leur constructeur leur apporte une attention particulière au moment de déployer sa mise à jour vers Android 10 et l’interface maison One UI 2.0 que nous avons déjà prise en main.

Or, si l’on se réfère au calendrier prévu par la marque sud-coréenne, les Galaxy A50 et A40 en Europe devraient respectivement attendre le mois de mai et le mois d’avril avant de recevoir la dernière mouture du système d’exploitation. Cependant, d’après le site spécialisé SamMobile, Samsung a d’ores et déjà commencé à travailler sur le développement d’Android 10 pour ces deux modèles.

Moins d’attente

Le média rappelle au passage qu’il ne s’est écoulé que deux mois entre cette étape et le déploiement officiel d’Android 10 sur les Galaxy M20 et M30 — des modèles entrée de gamme. En appliquant un délai similaire aux smartphones qui nous intéressent aujourd’hui, on peut éventuellement espérer un déploiement qui débuterait dans le courant du mois de mars pour le Galaxy A40 et Galaxy A50

Notons au passage que Samsung a fait des efforts par rapport à l’année dernière. Ainsi les Galaxy Note 10 en France n’ont pas attendu 2020 pour goûter à One UI 2.0. À titre de comparaison, il avait fallu attendre fin janvier 2019 pour que la première version de l’interface ne débarque sur le Galaxy Note 9.