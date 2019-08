Une vidéo montre un Samsung Galaxy S10+ tournant sous l’interface One UI 2.0 basée sur Android 10.

One UI est une très belle réussite de Samsung. L’interface propose une navigation bien adaptée aux grands écrans, plus intuitive que son prédécesseur Samsung Experience et, en plus de cela, elle apporte un mode sombre et une navigation par gestes. Fait intéressant : une mise à jour vers One UI 2.0, basée sur Android 10, semble être dans les tuyaux.

Le YouTubeur portugais Dudu Rocha a en effet publié une vidéo où il manipule un Galaxy S10+ sur lequel est installé One UI 2.0. L’occasion de découvrir certaines nouveautés.

Panneau des raccourcis

Le panneau des raccourcis connaît quelques modifications esthétiques. On voit par exemple que la grille des tuiles est plus grande quand elle est pleinement déployée, occupant ainsi l’espace où s’affichait l’heure. Certes, cela permet d’éviter de multiplier les pages de raccourcis, mais cette nouveauté ne semble pas vraiment adaptée aux grands écrans.

L’idée de la première version de One UI était justement d’abaisser plusieurs éléments de l’interface pour qu’ils soient facilement accessibles au pouce. Ici, One UI 2.0 parait revenir à des touches difficilement atteignables lorsque l’on tient un imposant smartphone à une main.

Hormis quelques légères différences dans l’affichage de la date et de l’heure quand le panneau des raccourcis n’est pas totalement abaissé, l’esthétique globale ne change pas vraiment.

Navigation par gestes

Une nouvelle navigation par gestes est disponible sur le smartphone avec One UI 2.0. En effet, un glissement du doigt vers le bord gauche ou droit de l’écran équivaut à la touche Retour. Sur la partie inférieure de l’écran, on peut voir un seul trait, relativement large, qu’il faut glisser vers le haut pour revenir à l’écran d’accueil.

Le YouTubeur ne montre toutefois pas si l’accès à la vue multitâche a été modifié ou non.

Données de localisation

Un nouvel onglet peut aussi être brièvement aperçu dans les paramètres. Dans la version portugaise du logiciel, celui-ci s’appelle « Local », soit « Localisation » en français. Même si le vidéaste ne clique pas dessus, on devine aisément qu’il s’agit d’un sous-menu regroupant toutes les fonctionnalités permettant de mieux gérer les autorisations des applications requérant l’accès à notre position géographique.

One UI 2.0 a sans doute encore un long chemin à faire avant d’être parfaitement finalisé. Peut-être que certaines fonctionnalités aperçues dans la vidéo vont disparaître, peut-être que d’autres feront leur arrivée… L’avenir nous le dira. Mentionnons au passage le fait que Dudu Rocha ouvre ce qui semble être l’easter egg d’Android 10 et s’amuse à déplacer le 1, le 0 et le nom de l’OS.

Rappelons qu’Android 10 n’aura pas droit à la moindre friandise dans son nom officiel.