Samsung Galaxy Note 10 : la mise à jour Android 10 est en cours de déploiement

Après une petite période de bêta, les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ commencent enfin à recevoir Android 10 en version stable. La mise à jour est en cours de déploiement et a démarré en Allemagne.

En fin d’année, le constructeur coréen Samsung met toujours un point d’honneur à déployer autant que possible la dernière mise à jour majeure pour Android. Pour Android 10, des bêtas ont été ouvertes pour de nombreux appareils, comme les Galaxy S9 très récemment.

Les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ profitaient déjà de cette bêta depuis quelques semaines. Mais désormais, et après cinq versions bêtas différentes, il est temps de la déployer à plus grande échelle.

Android 10 en version stable arrive sur les Galaxy Note 10

Comme le rapporte le site SamMobile, la mise à jour Android 10 sous One UI 2.0 des Galaxy Note 10 et Note 10+ va commencer son déploiement. La version stable a en effet été proposée aux inscrits de la bêta très récemment, en Allemagne notamment.

L’apparition de cette nouvelle version N97*FXXU1BSL7 sur la bêta ne signifie qu’une chose : le déploiement plus large et global de la mise à jour va démarrer dans les prochains jours. Si le patch ne fait ici que 144,20 Mo, attendez vous à un téléchargement plus conséquent sur votre appareil du fait que celui-ci n’a pas profité de la bêta jusque là.

Les Galaxy Note 10 et Note 10+ prennent donc la suite des Galaxy S10 sur la mise à disposition d’Android 10 en version stable. Ne reste plus qu’à être patient pour enfin recevoir cette douce notification de disponibilité chez vous.