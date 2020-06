Ce fond d’écran peut faire planter votre smartphone Android, voici pourquoi

Une simple image réglée comme fond d'écran sur Android peut faire planter un smartphone et le forcer à redémarrer son écran en boucle. Une faille heureusement résolue avec Android 11.

On commence à être habitué à ce genre de situation, un élément anodin comme une image, un émoji ou un SMS, peut parfois faire planter des systèmes d’exploitation. Des failles impressionnantes par leur simplicité d’exploitation, mais qui restent rares au regard de la complexité des systèmes d’exploitation. On se souvient en particulier d’un caractère couplé à un émoji qui pouvait faire planter l’iPhone, ou encore l’envoi d’un iMessage qui pouvait permettre d’accéder aux données de votre iPhone.

Cette fois ce n’est pas iOS qui est visé, mais Android, avec une simple image.

Ce nouveau problème semble avoir été découvert par IceUniverse, spécialiste des actualités concernant Samsung, qui prévient sur Twitter de ne surtout pas utiliser l’image en question comme fond d’écran. Elle serait capable de faire complètement planter le smartphone. Une fois l’image réglée comme fond d’écran, le smartphone plante et se met à redémarrer son écran en boucle, le rendant inutilisable sans le réinitialiser complètement.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020