Comment Android 15 peut transformer votre smartphone en véritable centre de contrôle pour la maison connectée

Android 15 continue de nous surprendre avec ses nouvelles fonctionnalités. La dernière en date ? Une fonction d’écran de veille intelligente qui transforme votre smartphone en véritable hub pour la domotique, le tout sans même avoir à le déverrouiller.

Android 15 va introduire « Home Controls », une nouvelle option qui permet de contrôler vos appareils connectés directement depuis votre téléphone, et cela même si le smartphone n’est pas déverrouillé. Le plus intéressant ? Cette fonctionnalité n’est pas réservée aux smartphones Google Pixel.

Pour activer cette fonction pour le moins assez pratique, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans les Paramètres de votre appareil sous Android, puis dans la section « Affichage et tactile », et enfin de sélectionner l’option « Écran de veille ». Une fois Home Controls activé, votre smartphone affichera automatiquement vos contrôles domotiques dès qu’il sera branché ou posé sur un dock.

Votre smartphone devient un véritable hub pour contrôler vos appareils

La polyvalence est au rendez-vous : Home Controls est compatible non seulement avec l’application Google Home, mais également avec Home Assistant, une alternative populaire pour la gestion des appareils de la maison connectée.

Les premiers utilisateurs devront toutefois faire preuve d’un peu de patience. Si les Google Pixel recevront la mise à jour Android 15 dès le 15 octobre, le déploiement sur les autres marques se fera progressivement. Motorola et Nothing ont déjà annoncé leurs plans de déploiement et lancé des versions bêta, mais aucune version stable n’a pour l’instant été lancée.

Le fonctionnement technique de Home Controls repose sur l’application SystemUI d’Android, qui intègre les activités des applications domotiques compatibles. Les développeurs d’applications n’ont d’ailleurs pas besoin d’effectuer de modifications majeures pour supporter cette fonction, à condition qu’ils utilisent déjà l’API de contrôle d’appareils introduite avec Android 14.

Cette nouvelle fonction d’écran de veille intelligent est donc une bonne nouvelle pour ceux qui ont, par exemple, un vieux smartphone qu’ils n’utilisent plus, puisqu’ils peuvent désormais le transformer facilement en véritable hub pour la domotique.

