Samsung Galaxy S9 et S9+ : Android 10 se rapproche un peu plus

La deuxième bêta d'Android 10 est disponible en Inde et en Corée pour les Samsung Galaxy S9 et S9+. Un pas de plus vers le déploiement de la version définitive.

L’arrivée d’Android 10 sur les Samsung Galaxy S9 et S9+ n’a logiquement jamais été aussi proche. Pourtant, les fans attendent toujours avec impatience l’arrivée de cette mise à jour sur leur smartphone. Certains ont cependant déjà l’occasion d’y goûter par le biais d’une version bêta, déjà disponible au téléchargement.

En Inde et en Corée du Sud, la deuxième bêta d’Android 10 est désormais accessible pour les Samsung Galaxy S9 et S9+, prenant le doux nom de G96*FXXU7ZSL2 et incorporant au passage le patch de sécurité du mois de décembre.

Des corrections de bugs

Cette mise à jour de la bêta corrige certains bugs comme la consommation excessive de la data en tâche de fond liée à l’utilisation du GPS, le bruit indésirable lors d’un appairage avec un appareil Bluetooth, les ralentissements, ou encore les redémarrages intempestifs lors des parties de Clash Royale et de l’utilisation d’un VPN.

Pour le moment, cette mise à jour ne semble pas encore déployée à grande échelle dans le monde. Rappelons que vous pouvez tenter de vous inscrire au programme bêta en passant par l’application Samsung Members, disponible sur le Galaxy Apps ou le Google Play Store.

Dans le cas où vous auriez déjà la chance d’avoir un Galaxy S9 tournant sous la première bêta, la mise à jour devrait arriver directement en OTA, comme n’importe quelle mise à jour Android.

Toujours plus près d’Android 10

Quoi qu’il en soit, cela prouve que Samsung travaille ardemment pour proposer Android 10 sur ses smartphones le plus rapidement possible. Les flagships sont bien sûr les premiers ciblés, mais même les moins récents ne sont pas délaissés.

À en croire une feuille de route ayant fuité en septembre, Samsung aurait prévu de mettre à jour un grand nombre de ses smartphones. Il ne reste désormais plus qu’à attendre que ce nouveau firmware soit déployé.