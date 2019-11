Confiant dans son milieu de gamme renouvelé en cours d’année, Samsung veut passer à la vitesse supérieur côté stockage pour ses prochains modèles. Le coréen miserait ainsi sur 64 Go minimum pour ses futurs A11, A31 et A41.

Face à la pression des marques chinoises et de leurs (nombreux) smartphones entrée et milieu de gamme à prix cassés, Samsung a été contraint ces derniers mois à faire bouger ses lignes. Le lancement en début d’année, et jusqu’à cet été, d’une gamme Galaxy A dépoussiérée, plus étendue, plus compétitive et souvent plus alléchante s’amorçait alors. Une démarche dans laquelle le géant coréen prévoit de persister.

On apprend aujourd’hui du site spécialisé MySmartPrice, que la capacité 128 Go s’installera sur le milieu de gamme de Samsung, en option sur les modèles Galaxy A11, A31 et A41.

64 Go de stockage minimum sur le nouveau milieu de gamme de Samsung, 128 Go en option

D’après des informations reçues par le site (provenant d’Ishan Agarwal, un leaker assez connu sur Twitter), Samsung travaillerait en effet à renouveler son milieu de gamme pour 2020 et proposera plus de capacité de stockage que sur les modèles lancés cette année. Le site, qui assure que l’information est confirmée, indique ainsi que 64 Go de stockage seront disponibles au minimum sur les futurs Galaxy A11, A31 et A41 (actuellement en développement), et que des variantes 128 Go de ces mobiles seront également de la partie. Pour rappel, le Galaxy A10 propose actuellement 32 Go de stockage interne, contre 32 ou 64 Go sur le A30 et 64 Go sur le A40.

Si Samsung reprend la même grille tarifaire que pour ses actuels Galaxy A10, A30 et A40, les prix des modèles 64 Go pourraient alors s’étirer entre 150 et 250 euros environ, avec un supplément tarifaire probable pour les modèles 128 Go.

Galaxy A 2020 : une gamme aussi complète que celle de 2019

Sans surprise aucune, le constructeur ne se limitera pas à ce triptyque A11, A31 et A41 pour 2020. Des Galaxy A51 et A71 sont d’ores et déjà évoqués par la rumeur. Ces derniers devraient notamment arborer un écran poinçonné (au centre de l’écran) et quatre capteurs photo dorsaux disposés en L. On ignore par contre si Samsung reprendra le même design général que pour les modèles actuels.

D’après certaines informations en fuite, Samsung pourrait choisir de lancer son Galaxy A51 dès décembre en Inde, en même temps que le supposé Galaxy Note 10 Lite. Le reste de la gamme Galaxy A (et notamment les A11, A31 et A41 évoqués plus haut) serait disséminée durant la première moitié de 2020.