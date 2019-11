Samsung a déposé le nom « Bright Night » pour un capteur photo qui équiperait vraisemblablement le Galaxy S11. On peut imaginer que ce composant permettra d’obtenir de meilleurs clichés en faible luminosité.

Le Samsung Galaxy S11 est en cours de préparation. Plusieurs informations concernant ce futur fleuron font tour à tour surface sur le web. On s’attend notamment à une partie photo largement remaniée sur ce smartphone. En témoignent des noms déposés par la marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) concernant de nouvelles fonctionnalités photo et vidéo baptisées « Single Take » et « Video Spin ».

En plus de cela, Samsung a déposé un autre nom auprès de l’EUIPO, sauf qu’il ne s’agit cette fois-ci pas d’une option logicielle, mais d’un composant matériel. Comme l’a repéré LetsGoDigital, le document mentionne un capteur « Bright Night » que l’on pourrait traduire par « nuit claire » en français.

Cela laisse évidemment entendre que ledit capteur permettra d’obtenir de plus belles photos en faible luminosité. Le dépôt de marque décrit classe d’ailleurs le composant dans les catégories qui suivent :

Capteurs d’image d’appareil photo pour smartphones, capteurs de lumière pour appareil photo de smartphones, capteur d’image pour appareil photographique, capteurs d’image pour caméras vidéo.

On ne peut pas affirmer avec certitude que ce capteur Bright Night sera intégré au Samsung Galaxy S11, mais puisque ce dernier devrait sortir dans quelques mois, le timing semble bon.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Rappelons au passage que l’on s’attend à l’intégration d’un capteur de 108 mégapixels sur le Galaxy S11. On imagine que l’appareil photo utilisera une technique de pixel binning pour fusionner plusieurs pixels en un dans le but de capter plus de lumière et d’être plus performant sur les clichés de nuit. On notera au passage qu’une option pour prendre facilement la Lune en photo devrait aussi voir le jour.

Sachez que nous avons publié un dossier regroupant toutes informations concernant le Samsung Galaxy S11 ainsi que ses variantes le Galaxy S11+ et le Galaxy S11e. N’hésitez pas à y jeter un œil.