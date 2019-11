Samsung garderait le Galaxy S11e dans sa nouvelle gamme avec un design très proche des Galaxy S11 et S11 Plus mais un écran plus compact.

Quelques heures après avoir publié des supposés visuels du Galaxy S11, OnLeaks a mis en ligne un rendu qui serait celui du Samsung Galaxy S11e. Comme certaines rumeurs l’envisageaient, le Galaxy S11e adopterait le même écran que les Galaxy S11 et S11 Plus, un écran incurvé sur les côtés.

Si ce design est celui du S11e, cela signifie également que le Galaxy S11e adopterait 3 caméras à l’arrière. Il aurait un écran légèrement plus grand de 6,2 à 6,3 pouces (avec un trou centré pour la selfie cam) tout en restant relativement compact. Pour rappel, nous attendons une officialisation des Galaxy S11 en février-mars 2020.