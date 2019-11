Onleaks a partagé les premières images du design du Samsung Galaxy S11.

Une fois n’est pas coutume, Onleaks a publié les premières images d’un smartphone très attendu et il s’agit cette fois du Samsung Galaxy S11. Comme toujours, cette fuite se base sur les plans CAD d’usine du smartphone, et la réputation d’Onleaks en la matière n’est plus à démontrer.

Onleaks s’est cette fois associée au site 91Mobiles pour proposer des rendus 3D conçus à partir de ces plans CAD.

Nouveau module photo

On peut noter plusieurs évolutions du design des smartphones Samsung sur ces images. Il ne s’agit tout de même pas d’un bouleversement profond de l’apparence du smartphone, qui reprend l’écran AMOLED incurvé et arrondi des précédents Galaxy S, tout en adoptant le placement de la caméra selfie au centre comme sur le Galaxy Note 10. La diagonale serait d’environ 6,7 pouces, c’est à dire plus grande que sur le Galaxy S10, comme une autre fuite l’annonçait il y a peu.

Deux éléments ont retenu notre attention sur les images publiées ici. D’abord le nouveau module photo qui semble abriter pas moins de 5 capteurs au dos. Un module photo similaire semble être de la partie pour les Galaxy A51 et Galaxy A71 dont l’annonce semble approcher à grands pas.

Sur les tranches on peut apercevoir un changement de design pour les boutons physiques. C’est assez subtil, mais le dos arrondi du téléphone semble recouvrir presque la totalité de ses tranches, à l’exception des boutons de réglage du volume et d’alimentation. Un peu comme lorsqu’on pose une coque de protection à l’arrière d’un smartphone.