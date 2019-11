Le Samsung Galaxy A71 se montre sous tous les angles dans ces rendus HD publiés par OnLeaks.

Une fois n’est pas coutume, le leaker OnLeaks dévoile un smartphone bien en amont de son officialisation. Cette fois-ci, c’est le Samsung Galaxy A71 qui se dévoile avant l’heure.

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA71! 360° video + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Cashkarocom -> https://t.co/6PuGSN7Xg9 pic.twitter.com/g2VLgxTtsI

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 21, 2019