Le Samsung Galaxy A51 a reçu sa certification Bluetooth et, par la même occasion, a vu son nom confirmé dans le processus.

Le Samsung Galaxy A51 sera le successeur du convaincant Galaxy A50. Or, le futur smartphone milieu de gamme a déjà fait parler de lui il y a peu. On découvrait en effet son design avec écran percé et quadruple module photo au dos au travers de rendus publiés par OnLeaks. Désormais, on sait que l’appareil se rapproche doucement, mais sûrement de sa commercialisation.

Le produit a en effet reçu sa certification Bluetooth 5.0 et sur la page dédiée, on peut clairement lire la mention « Galaxy A51 » sur plusieurs lignes, chacune d’entre elles correspondant à une déclinaison du numéro de modèle qui varie très certainement en fonction du marché concerné.

Concernant les caractéristiques du Samsung Galaxy A51, il faudrait s’attendre à un écran de 6,5 pouces et à des dimensions de 158,4 x 73,7 x 7,9 mm. Un lecteur d’empreintes sous la dalle est également pressenti puisque le Galaxy A50 profitait d’une telle intégration.

Notons qu’Android 10 et l’interface One UI 2.0 devraient être de la partie dès la sortie du smartphone. Du moins, cela semblerait être le cas pour le Galaxy A11 et on peut donc imaginer que le Galaxy A51 aura droit au même traitement.

Sur un autre segment, soulignons que Samsung prépare aussi un Galaxy S10 Lite dont le nom s’est également vu certifié.