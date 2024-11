« Notre existence n’est pas un débat » : les streamers sur Twitch n’apprécient pas ce changement annoncé

Attention nouvelle règle ! La plateforme de streaming Twitch étoffe son système de labellisation pour y inclure la politique et des questions sociales que la plateforme juge comme sensible. Une décision qui ne passe pas.

En 2016, avec l’ouverture de sa catégorie IRL, la plateforme de streaming Twitch a vu de nombreux créateurs et créatrices investir la plateforme pour proposer des sujets de discussion aux enjeux sociaux importants. En 2024, Twitch cherche de nouvelles manières de répertorier ces nouveaux contenus, quitte à créer la discorde.

Encadrer les sujets « sensibles »

C’est sur X (Twitter) que la plateforme a choisi d’annoncer sa nouvelle politique d’étiquetages de live. On y apprend que les créateurs souhaitant parler de certains thèmes comme « les élections, l’intégrité civique, la guerre ou les conflits militaires et les droits civiques » devront avoir une catégorisation spécifique sous leurs live. Si la plateforme évoque une manière pour les créateurs de trouver plus facilement leur audience, elle précise également sur son site que l’affichage de certains de ces labels peut conduire à une moins bonne rétribution publicitaire. Certains annonceurs ne préférant pas être associés à certaines thématiques.

Si la catégorie peut sembler généraliste et plutôt conventionnelle, il faut aller chercher dans les détails pour observer les questions sociales qui feront l’objet de cette labellisation, applicable dès le 1ᵉʳ novembre :

Flux mettant en vedette d’anciens ou actuels responsables politiques si le contenu comprend des discussions avec ces personnes autour des politiques publiques

Couverture en direct ou commentaire sur les élections, les processus civiques ou les conflits liés aux élections

Diffusions en direct de manifestations, de rassemblements ou de troubles civils liés à des questions de droits civiques ou à des politiques gouvernementales

Discuter de conflits militaires, de décisions de politique étrangère ou de questions de sécurité nationale

Discuter de points de vue idéologiques ou sociopolitiques sur des sujets tels que le genre, la race, la sexualité ou la religion

Discuter de la législation liée à une question sociale sensible telle que les droits reproductifs, les droits LGBTQ+ ou l’immigration

Une catégorisation qui ne passe pas

L’annonce de ces nouvelles catégorisations est loin de faire l’unanimité au sein des créatrices et créateurs. Sur Twitch, les personnes concernées peuvent faire entendre leurs voix sur ce forum d’utilisateurs pour retirer la clause concernant les questions sociales et exprimer leur mécontentement.

La vie LGBTQ n’est pas une question politique ou sensible. C’est l’existence quotidienne et banale de millions de personnes à travers le monde. Elle l’a toujours été et le sera toujours. OrangeMonkey42

D’autres ont choisi la voie des réseaux sociaux pour s’exprimer, c’est le cas du créateur de contenu ExServ : « Twitch place désormais les sujets comme l’avortement, l’identité de genre, le fait d’être queer et d’exister dans la même catégorie « controversée » que la sécurité nationale ou la guerre ».

Le forum des utilisateurs compte aujourd’hui plus de 35 000 votants contre cette réforme, reste à savoir si Twitch donnera une suite.

