Le Samsung Galaxy S10 Lite a eu droit à une certification par la FCC. L’occasion de confirmer le nom du smartphone qui ne devrait donc plus tarder à être commercialisé.

C’est l’une des petites surprises de cette fin d’année : un Samsung Galaxy S10 Lite est en préparation. Nous avons récemment découvert sa fiche technique supposée plutôt orientée vers le haut de gamme. Cependant, des doutes quant à l’existence de ce smartphone pouvaient naturellement subsister. Sauf qu’entre-temps, c’est Samsung lui-même qui a indirectement confirmé le nom du produit.

Le géant sud-coréen a en effet fait certifié l’appareil auprès de la FCC et le régulateur américain des télécommunications a publié sur son site les documents concernant ce modèle SMG770F. Or, en fouillant dans les nombreux fichiers PDF de cette certification, on peut trouver — à cette adresse — trois captures d’écran indiquant arborant la mention « Galaxy S10 Lite ».

Bientôt commercialisé

Rappelons que le temps qui s’écoule entre la certification d’un smartphone et le début de sa commercialisation est généralement court. En d’autres termes, la sortie du Samsung Galaxy S10 Lite ne devrait pas tarder à survenir.

Rappelons qu’il faut s’attendre à un smartphone doté d’un triple appareil photo au dos : capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En façade, les selfies devraient être capturés avec un capteur de 32 mégapixels. Enfin, à l’intérieur c’est un Snapdragon 855 ou Exynos 9820 qui est attendu.

Aucune information pour le moment ne permet de savoir dans quels marchés exactement le Galaxy S10 Lite pourrait voir le jour, ni à quel prix.