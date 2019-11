Il ne se passe pas une semaine sans trouver de nouvelles rumeurs et autres informations divulgâchées sur les Galaxy S11. Cette semaine, il est question de la taille de leurs écrans.

Le Samsung Galaxy S11 fascine déjà alors que son annonce est sans doute prévue seulement pour février ou mars 2020. La semaine dernière, il était question de son appareil photo. D’après les premières rumeurs, cette nouvelle gamme de Galaxy S intégrerait un capteur photo principal de 108 mégapixels, une caméra avec un zoom optique 5x ainsi qu’un mode astrophotrographie nommé Space Zoom pour photographie les étoiles à l’image des Pixel 4. Cette information issue d’un document enregistré auprès de l’EUIPO mais aussi des indiscrétions de quelques personnes. D’ailleurs, le Galaxy S11 porterait interne le nom de Hubble. Hubble, à l’image du télescope spatial qui a permis d’explorer notre galaxie au cours des 30 dernières années.

Ils devraient être plus longs

Les dernières rumeurs en date nous proviennent d’un utilisateur Twitter mais ce n’est pas le dernier à évoquer, Evan Blass a également parlé de la taille des écrans des Galaxy S11. Il y aurait donc une nouvelle famille Galaxy S11 avec trois tailles différentes et, pour cette génération, ces modèles devraient tous avoir un écran aux côtés incurvés. Samsung abandonnerait donc les smartphones aux écrans totalement plats sur la gamme Galaxy S.

Les Galaxy S11 devraient également être plus grands que les Galaxy S10. Le Galaxy S11e aurait un écran de 6,4 pouces de diagonale, 6,7 pouces pour le Galaxy S11 et 6,9 pouces pour le Galaxy S11+. Dans le montage ci-dessous, on se rend compte de la différence de taille, les Galaxy S11 devraient être plus longs que leurs prédécesseurs. Nous avions déjà évoqué le fait que l’affichage des Galaxy S11 sera probablement en 20:9.

Selon d’autres informations, le Galaxy S11 standard devrait être proposé dans les coloris Noir, Gris et Bleu. Le Galaxy S11e, plus abordable, devrait être proposé dans les tons bleu, gris et rose.

Evidemment, toutes ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Cela donne les grandes tendances des futurs flagships de Samsung, mais il est fort probable qu’il y ait également de fausses informations mélangées à de véritables futures annonces.