D'après une nouvelle marque déposée par Samsung, le Galaxy S11 pourrait bénéficier d'un « Super Zoom ».

Si l’on en croit les premières rumeurs concernant le Galaxy S11, Samsung se serait avant tout concentré sur l’appareil photo du smartphone.

On a eu en effet à plusieurs reprises des indications concernant l’intégration d’un zoom optique x5 et d’un capteur 108 MP. Cette orientation se confirme un peu plus avec les récents dépôts de marque de Samsung.

Viser la lune

Le géant coréen a en effet déposé plusieurs marques en Europe auprès de l’EUIPO, le bureau en charge de la propriété intellectuelle.

Samsung a déposé le nom « Space Zoom » pour être utilisé avec des appareils électroniques : smartphones, tablettes, montres ou ordinateurs. On se doute que le géant va plutôt l’utiliser avec la première des catégories.

Difficile d’en apprendre plus sur cette nouvelle fonctionnalité, mais on peut imaginer qu’il s’agira pour le Galaxy S11 de pouvoir viser les étoiles, à l’image du Huawei P30 Pro ou des Pixel de Google.

L’annonce du Samsung Galaxy S11 n’est pas attendue avant le début de l’année 2020, mais la gamme fait déjà l’objet de rumeurs, et notamment sa batterie.

