Une batterie signée Samsung a été certifiée par un organisme coréen. D'après les indices laissés dessus, on peut imaginer que le Samsung Galaxy S11e aurait une bien plus grosse batterie que son prédécesseur.

En début d’année, Samsung a présenté trois déclinaisons de son Galaxy S10, avec une variante « Plus » plus grande, et une autre « Essentielle » plus abordable, le Galaxy S10e. En 2020, on s’attend à ce que le constructeur coréen adopte la même stratégie avec à nouveau (au moins) trois smartphones haut de gamme sur le premier semestre : le Galaxy S11, le Galaxy S11+ et le Galaxy S11e. C’est ce dernier qui fait parler de lui aujourd’hui.

Le site néerlandais GalaxyClub a remarqué qu’une nouvelle batterie a été certifiée par Samsung en Corée du Sud. Conçue au Vietnam, celle-ci porte la référence EB-BG980ABY qui, malgré son aspect compliqué, est lourde de sens puisqu’elle permet déjà de deviner le produit auquel elle sera destinée. En effet, le Samsung Galaxy S10 embarquait une batterie EB-BG973ABU et le S10e une batterie EB-BG970ABU. On peut donc aisément déduire que la batterie découverte ici équipera le Samsung SM-G980, référence attribuée au futur Galaxy S11e.

La qualité de l’image ne permet pas de déterminer avec certitude la capacité de cette batterie, mais GalaxyClub croit lire que la capacité nominale est de 14,36 Wh, ce qui amènerait à une capacité nominale de 3730 mAh, et une capacité typique de 4000 mAh. Ce dernier chiffre semble le plus simple à déchiffrer (en bas à gauche) et il est clair que la capacité (typique) est un chiffre rond (3000 ou 4000 mAh).

Le principal défaut corrigé

Pour mémoire, le Samsung Galaxy S10e embarque une batterie ayant une capacité typique de 3100 mAh. Malgré les nombreux avantages du smartphone, cette toute petite batterie est certainement son plus grand défaut. Très bon sur bien des points, le Galaxy S10e peine en effet à tenir la journée complète pour bien des utilisateurs.

Si la batterie du Galaxy S11e est bien de 4000 mAh, cela permettrait de corriger ce problème et de revenir à une autonomie plus que correcte. C’est d’ailleurs un point qui risque d’être très important en 2020 avec l’arrivée de la 5G et la multiplication des écrans avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Parmi les nouveautés attendues sur le Galaxy S11, on peut en effet citer une nouvelle dalle à 120 Hz.

La présentation des Galaxy S11 est attendue en février 2020.