Un benchmark repéré par GSMArena suggère que le futur Samsung Galaxy S11 opterait pour un écran 20:9, plus allongé que le 19:9 du Galaxy S10 actuel.

Le Samsung Galaxy S11 n’est pas attendu avant février prochain, mais des bruits circulent déjà à son sujet. On pense d’ores et déjà que son appareil photo sera équipé d’un zoom optique x5, et que ses capteurs d’empreinte sous l’écran profiteraient d’une surface doublée par rapport aux prédécesseurs Galaxy S10 et S10 Plus. Aujourd’hui, un indice supplémentaire a filtré, cette fois-ci concernant le format de l’appareil.

Le site GSMArena a déniché un benchmark d’HTML 5 — permettant de vérifier les performances d’affichage de pages web — pour un appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-G416U et tournant sous Android 10. Ce numéro évoque les noms qu’utilise le géant coréen pour des smartphones Galaxy S non encore officialisés. L’appareil est indiqué avoir une définition d’écran fictive de 384 par 854 pixels, ce qui correspondrait à un format 20:9.

Les porte-étendards de Samsung, Galaxy S10 et Note 10, en sont pour le moment restés à un écran 19:9. Le 20:9 se retrouve lui vers le milieu de gamme, en l’occurrence les Galaxy A70 et A80. Les écrans allongés sont à la mode dans le secteur du smartphone : le Sony Xperia 1 a par exemple osé jusqu’à un format de 21:9.