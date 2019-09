À quelques mois de son annonce, on en apprend davantage sur le Galaxy S11 et notamment sur ses appareils photo. Le futur haut de gamme de Samsung serait équipé d’un appareil ultra grand-angle de 108 mégapixels et d’un zoom optique x5.

Alors que Samsung était resté jusqu’à présent assez timide dans la course aux objectifs photo sur smartphone, le constructeur coréen accélérait le pas dès l’an prochain pour ses futurs Galaxy S11. Selon les informations du site sud-coréen The Elec reprises par Sam Mobile, les smartphones profiteraient de quatre appareils au dos, dont un zoom optique x5 et un ultra grand-angle avec capteur 108 mégapixels.

Jusqu’à présent, Samsung était resté plutôt en retrait en matière de zooms optiques sur smartphones. La firme coréenne laissait notamment Huawei et Oppo se battre pour proposer des zooms optiques x5 ou x10 utilisés respectivement sur les Huawei P30 Pro et Oppo Reno.

Néanmoins, d’après The Elec, repris par Sam Mobile, Samsung passerait le cap dès l’an prochain sur ses Galaxy S11. Pour cela, la firme utiliserait simplement ses propres optiques maison. En effet, Samsung a commencé à produire dès mai dernier un objectif pour smartphone avec une distance focale quintuplée par rapport à un objectif grand-angle classique. Comme sur les smartphones Oppo de la gamme Reno, il s’agirait d’ailleurs d’un objectif de type périscopique utilisant un système de miroir pour occuper moins de place.

Quatre appareils photo attendus au dos

Par ailleurs, toujours selon les informations de The Elec, « le Galaxy S11 est également attendu avec quatre appareils photo arrière, dont un ultra grand-angle de 108 mégapixels et un capteur 3D ToF ». Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un capteur photo de 108 mégapixels du côté de Samsung. En effet, le Xiaomi Mi Mix Alpha dévoilé ce mardi est doté d’un capteur Samsung avec une définition similaire. Il serait donc logique que, là aussi, la firme coréenne reprenne son composant pour l’intégrer également sur son smartphone premium.

On en saura plus sur la gamme Galaxy S11 de Samsung lorsque les smartphones seront présentés officiellement en début d’année prochaine. Si le constructeur conserve son rythme habituel, les appareils devraient être présentés à la fin du mois de février 2020 ou au début du mois de mars.